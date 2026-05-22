Revelan la decisión que Thomas Christiansen tomaría con Alberto Quintero a 20 días del Mundial 2026

El 26 de mayo se dará a conocer la lista de los 26 jugadores que representarán a Panamá en la Copa del Mundo.

Thomas Christiansen tiene a todo Panamá con mucha intriga sobre quiénes integrarán la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026. Algunos futbolistas ya está entrenando bajo sus órdenes, pero todavía faltan nombres por conocerse.

Uno de los que más discusión ha generado en los últimos días es Alberto Quintero, quien aparece como uno de los posibles convocados para disputar el Mundial. El histórico delantero de los Canaleros podría jugar su primera Copa del Mundo a sus 38 años.

El capitán del Plaza Amador fue visto en varias publicidades de la Selección de Panamá relacionada a su participación en el Mundial 2026. Por eso, los rumores empezaron a crecer cada vez más.

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La información del periodista Kristtian Colina hace pensar que Quintero será convocado por Christiansen: “Una fuente confiable me dice: Alberto ‘Negrito’ Quintero estará en el partido de despedida de Panamá ante República Dominicana el próximo 3 de junio en el RFG“.

Luego, agregó la pregunta que hizo sobre su convocatoria y la fuente le respondió con el famoso dicho “a buen entendedor, pocas palabras“. A cuatro días de conocerse los 26 convocados, el nombre del Negrito Quintero toma mucha fuerza.

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Los amistosos de Panamá antes del Mundial 2026

Cabe destacar que Panamá comenzará la serie de amistosos camino al Mundial el próximo 31 de mayo. Primero visitará a Brasil en el Maracaná, luego se despedirá de los panameños contra República Dominicana el 3 de junio y el 6 jugará ante Bosnia ya en Estados Unidos.

En Panamá no están a gusto con los rumores que han salido en los últimos días. Los aficionados canaleros opinan, en su mayoría, que deberían ir delanteros con mayor proyección como Kadir Barría o Josué Vergara, quien está teniendo una gran temporada en Letonia.

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En resumen

Thomas Christiansen definirá la lista de 26 jugadores de Panamá para el Mundial el 26 de mayo.

definirá la lista de 26 jugadores de para el Mundial el 26 de mayo. El delantero Alberto Quintero jugaría el partido de despedida contra República Dominicana el 3 de junio.

jugaría el partido de despedida contra República Dominicana el 3 de junio. La selección de Panamá enfrentará en un amistoso a Brasil en el Maracaná el 31 de mayo.