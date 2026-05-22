La Selección de Panamá tendrá tres amistosos antes de su debut en el Mundial 2026.

La Selección de Panamá tiene casi todo definido para lo que serán sus próximos compromisos amistosos y la fase de grupos del Mundial 2026. Lo único que falta conocerse es la lista de los 26 jugadores que viajarán a Norteamérica para representar a los Canaleros. Esta se hará oficial el 26 de mayo.

Si bien hay un grupo de jugadores que ya está entrenando bajo las órdenes de Thomas Christiansen, resta saber la nómina completa. En las últimas horas, salió la lista de Inglaterra, plagada de varias sorpresas y con algunas ausencias muy llamativas.

ver también Shock en Panamá: Inglaterra dejará afuera de su lista a varias figuras para el Mundial 2026

En las redes sociales, hay mucha incertidumbre y desconocimiento sobre los nombres que estarán en el Mundial 2026. Recientemente, apareció una figura que está haciendo todo lo posible para que esté en el radar del seleccionador danés.

Se trata de Josué Vergara, quien marcó dos goles este viernes en la victoria del Auda por 3-1 en la primera división de Letonia. El periodista José Miguel Domínguez calificó la temporada del ex Tauro FC como una “bestialidad” por sus números.

Captura de X.

Desde que dejó la Liga Panameña de Fútbol, Josué Vergara anotó 12 goles y dio tres asistencias en 14 partidos que disputó en su nuevo equipo de Letonia. El delantero de 18 años es el segundo máximo goleador de la competencia local tras haber hecho su debut en el mes de marzo. Sólo está por debajo de Ede Oloko, que marcó 13.

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La historia de Josué Vergara con la Selección de Panamá

Uno de los motivos que lo podrían dejar fuera de la lista de Panamá es que nunca fue convocado para la Selección Mayor. Vergara jugó únicamente en la Sub-20 con Dely Valdés y también formó parte de los Juegos Centroamericanos cuando Felipe Baloy fue el DT. Todavía tiene mucho por delante, aunque no sería una rareza su presencia en la nómina definitiva.

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En resumen

Thomas Christiansen definirá la lista de 26 convocados de Panamá para el Mundial el próximo 26 de mayo.

definirá la lista de 26 convocados de para el Mundial el próximo 26 de mayo. El delantero Josué Vergara anotó dos goles este viernes en la victoria del Auda .

anotó dos goles este viernes en la victoria del . Josué Vergara registra 12 goles en 14 partidos de la liga de Letonia.