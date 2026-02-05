“Hay un cortocircuito”: revelan el problema que nadie vio venir en Olimpia y estos son los motivos

Olimpia vive una semana complicada luego de su derrota ante el América en la primera ronda de la Concachampions 2026. El León ahora tiene que ir a remontar a México y se le ha destapado un nuevo problema.

Y es que desde Honduras indican que Eduardo Espinel, técnico blanco, está molesto debido a una petición que hizo y que la directiva que dirige el presidente Rafael Villeda no le ha cumplido.

El uruguayo pidió reforzar tres puestos en especifico y ninguno de ellos llegaron jugadores. Los fichajes del León fueron un extremo y un portero. Claro, también trajo dos canteranos de la UPNFM.

El problema que en Olimpia nadie vio venir

“Hay un cortocircuito evidente entre la parte técnica del Olimpia del señor Eduardo Espinel y la directiva del club blanco. A lo largo de todo el mes de enero en Sin Anestesia estuvimos comentando que el DT quería tres fichajes, un lateral izquierdo, un contención y un delantero”, comenzó diciendo Marcos Banegas de ICN Sports en el programa Sin Anestesia.

“Vinieron un segundo portero y un extremo por las bandas, o sea, ninguno de los tres fichajes que él pidió se le contrataron, es cierto que Santiago Ramírez (extremo) tiene su aval, que le gusta… pero él fue muy claro de lo que necesitaba”.

“Espinel sentía que se tenía que reforzar, primero en la lateral porque no siente que Elison Rivas no cumple con las expectativas que tiene, no es un jugador que tiene para titular, incluso, Carlos Sánchez terminó jugando. En la contención solo tiene a Agustín Mulet tras la salida de Montiel, Jamir Maldonado no forma parte del plantel por la lesión… Cree que necesita otro jugador en ese puesto, ya que quiere competencia para Mulet”.

“Ya con el delantero, teniendo en cuenta que Yustin Arboleda y Jerry Bengtson tiene cierta edad, creía que necesitaba un atacante más. El equipo no le trajo los fichajes que pedía. Hay un cortocircuito con la directiva”.