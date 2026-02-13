Christiansen está pendiente: Panamá recibe las primeras noticias sobre la lesión de José Fajardo

La Selección de Panamá encendió las alarmas a poco más de 100 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El delantero José Fajardo, pieza habitual en el esquema nacional, sufrió una aparatosa e insólita lesión durante su más reciente compromiso con la Universidad Católica, dejando en vilo a todo el entorno canalero.

Fajardo había sido una de las figuras en el duelo frente al Juventud de las Piedras de Uruguay. El atacante anotó el 3-3 momentáneo al minuto 74, culminando con categoría una gran jugada colectiva. Sin embargo, lo que parecía una noche de protagonismo terminó convirtiéndose en preocupación absoluta.

Al momento de la celebración, el panameño se lanzó sobre el césped y una de sus rodillas quedó enganchada, provocándole un dolor inmediato y visible. La escena fue impactante: el delantero tuvo que salir en camilla, aparentemente entre lágrimas, mientras sus compañeros y rivales observaban con evidente inquietud.

Noticias alentadoras para Fajardo y Panamá

Hasta ahora, la Universidad Católica no ha emitido un informe médico oficial, por lo que el alcance real de la lesión es una incógnita. Las imágenes del jugador abandonando el campo no invitan al optimismo, aunque desde el entorno del club se ha mencionado de manera preliminar que podría tratarse solo de un golpe y que la sustitución fue por precaución.

La incertidumbre crece porque Fajardo es uno de los hombres contemplados por Thomas Christiansen para integrar la lista de la Selección de Panamá rumbo al Mundial. Su potencia, movilidad y olfato goleador lo han convertido en un recurso importante dentro del proyecto mundialista.

Mientras se espera el comunicado oficial del club ecuatoriano, Panamá contiene la respiración. Una lesión de gravedad en este tramo de la temporada sería un golpe sensible en la planificación hacia la Copa del Mundo 2026, un objetivo histórico que hoy tiene a todo un país pendiente de la evolución de su delantero.