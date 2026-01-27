Revelan la decisión de Cecilio Waterman que puede cambiarlo todo para Thomas Christiansen rumbo al Mundial 2026

La ruta de la Selección de Panamá en su preparación para debutar en el Mundial de 2026 podría tener un giro importante a partir de una decisión reciente de Cecilio Waterman, una determinación que no pasa desapercibida para el cuerpo técnico encabezado por Thomas Christiansen.

¿Qué pasó con con Cecilio Waterman en la Selección de Panamá?

Waterman de 34 años habría tomado la decisión de fichar por Universidad de Concepción con el objetivo de dosificar su desgaste físico y llegar en mejores condiciones al Mundial de 2026, de acuerdo con lo comentado en Chile desde el espacio de RedGol.

“Se fue a Universidad de Concepción para tener menos rodaje, menos partidos y así llegar más fresco al Mundial. Es la última opción que tiene para jugar una Copa del Mundo por su edad”, se comentó desde el espacio de RedGol.

“Básicamente es eso, para llegar menos cansado y por eso centrará sus energías en el torneo local con Universidad de Concepción, un equipo recién ascendido que tampoco pedirá demasiadas cosas en lo más alto de la tabla“.

Los registros de Cecilio Waterman con Panamá

En cuanto a sus registros con la Selección de Panamá, Cecilio Waterman ha sido un habitual en las convocatorias, acumulando 50 partidos disputados en distintas competencias internacionales.

A lo largo de ese recorrido, el delantero ha aportado 14 goles y 3 asistencias, números que reflejan su presencia constante en el ataque panameño y su aporte ofensivo tanto en torneos oficiales como en compromisos amistosos.

¿Cuándo debuta Panamá en el Mundial de 2026?

Panamá al mando de Thomas Christiansen debutará en el Mundial de 2026 el 17 de junio frente a Ghana, marcando así su estreno en la cita mundialista. Comparte el Grupo L también junto a Inglaterra y Croacia.