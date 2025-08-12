Recién llega y ya está en problemas: Ismael Díaz admite lo que nadie en Panamá esperaba tras su llegada a León

Ismael Díaz arribó al León en lo que significó uno de los movimientos más raros del último mercado de pases. Nadie se esperaba esta transacción, mucho menos por el monto y en el momento en que fue realizada. Fue un golpe sobre la mesa.

Solamente 450 mil dólares le costó al club mexicano hacerse con los servicios de Díaz, por quien Universidad Católica de Ecuador reclamaba una cifra superior a los dos millones de dólares. Lo firmaron en un momento magnífico de su carrera.

ver también Mientras Ismael Díaz sufre críticas por la eliminación de León en Leagues Cup, Azarías Londoño es premiado en U Católica

El canalero venía de hacer historia en la Copa Oro 2025. Sumó dos récords entre sus compatriotas, además de mantenerse como goleador en la edición 2025 de la Copa Sudamericana. Marcó seis goles en siete partidos de la última competencia.

Publicidad

Publicidad

A pocos días de su llegada al equipo verdiblanco, le tocó sufrir una dura derrota ante Rayados de Monterrey por 3-1, en concepto de la cuarta jornada de la Liga MX. La paciencia se acabó, y comenzaron a bajar los insultos desde las gradas.

ver también Dejó a Ismael Díaz sin palabras: el mensaje del DT de León que sentencia el futuro del goleador panameño

Ismael Díaz sorprende a Panamá: duros problemas para la figura de Panamá

Los números no son para nada favorables para León en la Liga MX para su actual temporada. En cuatro partidos disputados, solamente ganaron el encuentro de la segunda jornada ante Chivas de Guadalajara, por la mínima, en su propia cancha.

Publicidad

Para mala fortuna de La Fiera, los tres cruces restantes terminaron con derrota. La más reciente, el 3-1 contra Rayados de Monterrey, dio comienzo a una tormenta de insultos para con el técnico del equipo. El juego y los resultados desesperan.

Publicidad

Publicidad

Ismael Díaz, recién llegado a la institución, no dudó en demostrar lo extraño que le resulta que insulten al DT: “En mi antiguo club, eran cosas que no se vivían a menudo. Es mi primera experiencia de este modo, realmente, en un club como este. Me toca ir aprendiendo, reconociendo los momentos y trabajando en todo”.

Eduardo Berizzo dirigió 37 cruces al frente del club, con 13 victorias, 16 reveses y ocho empates. No solamente sufre un mal paso en el campeonato local, sino que padeció una tremenda eliminación en Leagues Cup: perdió todos sus cotejos.

Publicidad