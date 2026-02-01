“Que abandone el club”: Michael Amir Murillo recibe sentencia en Olympique de Marsella que consterna a todos en Panamá

El futuro del panameño Michael Amir Murillo en el Olympique de Marsella estaría en serio riesgo, luego de una información que surge desde Francia a través del medio “La Provence”, que apunta a una ruptura casi total entre el defensor y el cuerpo técnico del club francés.

ver también “Sigo aquí”: Amir Murillo recibe noticia que es determinante en su futuro con Olympique de Marsella

Según el citado medio, el entrenador Roberto De Zerbi mostró una enérgica desaprobación hacia Murillo, a quien habría señalado por varios errores que terminaron en goles en contra. La situación escaló al punto de que el lateral fue relegado al equipo de reservas y se le solicitó que abandonara el club el martes por la noche, una decisión que sacude al entorno marsellés.

La falta de regularidad ha sido un factor determinante en el presente del futbolista canalero, quien en los últimos compromisos ha tenido que conformarse con el banquillo, perdiendo protagonismo en un equipo que atraviesa un momento de alta exigencia y presión deportiva.

Durante la temporada pasada, Murillo tuvo una participación destacada al disputar 30 partidos en la Ligue 1, acumulando 2,436 minutos, con un balance de 1 gol y 3 asistencias, números que lo posicionaron como una pieza importante dentro del plantel.

Además, en la Copa de Francia vio acción en dos encuentros, sumando 180 minutos, manteniendo una presencia constante en las distintas competiciones, algo que contrasta notablemente con el escenario actual que vive en el club francés.

Publicidad

Publicidad

ver también Semana para el olvido: Michael Amir Murillo sufre revés con Olympique de Marsella que podría ser vital en la temporada

Esta situación pone en alerta máxima a Michael Amir Murillo, especialmente por la cercanía de la Copa del Mundo de 2026, donde la Selección de Panamá buscará contar con sus principales figuras en óptimas condiciones, por lo que su continuidad y minutos en Europa serán clave para su futuro inmediato.