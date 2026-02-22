Dedicado a De Zerbi: Michael Amir Murillo anotó su primer gol en Besiktas y lo festejó con un dardo para su ex DT

Michael Amir Murillo recuperó la sonrisa en Turquía. Este domingo, el panameño fue titular en la importante victoria 4-0 de Besiktas sobre Göztepe, rival directo en la tabla de la Superliga al que destronaron del cuarto lugar. Ahora suman 43 puntos y quedaron al acecho de Trabzonspor (48), Fenerbahce (52) y Galatasaray (55).

El segundo gol fue obra de Murillo, quien cerró al minuto 19 una gran jugada colectiva. Recibió la esférica en el costado derecho del área y, cuando parecía que iba a enviar un centro, sacó un remate de derecha furioso al primer palo que no pudo despejar el portero rival, Mateusz Lis.

Murillo se lo dedicó a De Zerbi y en Panamá deliran

Inmediatamente después de que la pelota inflara la red, al lateral panameño se le dibujó una sonrisa en el rostro y celebró frente a las cámaras como si estuviera comiendo. Un gesto bastante directo contra su exentrenador, Roberto De Zerbi, que lo marginó en Olympique de Marsella alegando que le faltaba “hambre”.

Y para colmo, cuando se confirmó la salida de Amir Murillo del conjunto galo, el italiano le volvió a pegar: “Como entrenador tengo la obligación de tener jugadores con hambre. Desde diciembre le faltan ganas. (…) Pavard, Weah y Timber pueden jugar en esa posición de lateral derecho. Es mejor ser pocos y tener hambre que muchos y mediocres“.

Posteriormente, el Marsella sufrió una humillante 5-0 ante PSG y De Zerbi llegó a un acuerdo con la directiva para marcharse de la institución. Desde entonces, está desempleado. Pero se erigió como uno de los candidatos fuertes de la directiva de Tottenham para tomar las riendas del equipo después del Mundial 2026.

¿Cuándo vuelve a jugar Michael Murillo en Besiktas?

Michal Amir Murillo y Besiktas volverán a la acción este sábado 28 de febrero, a las 8:00 a.m. de Panamá. El rival será Kocaelispor, que ocupa el octavo lugar en la Superliga de Turquía con 30 puntos.