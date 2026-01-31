Semana para el olvido: Michael Amir Murillo sufre revés con Olympique de Marsella que podría ser vital en la temporada

El Olympique de Marsella dejó escapar una valiosa oportunidad de sumar de a tres al empatar 2-2 ante el París FC en la capital francesa, en duelo correspondiente a la jornada 20 de la Ligue 1, un resultado que profundiza el momento irregular del conjunto marsellés.

Los goles del OM fueron obra de Mason Greenwood y Pierre-Emerick Aubameyang, pero no lograron capitalizar el tropiezo del Lens, perdiendo terreno en la lucha por los puestos de privilegio del campeonato francés y dejando sensaciones de frustración en su afición.

El panameño Michael Amir Murillo no fue titular y debió esperar hasta el minuto 80 para ingresar al terreno de juego en sustitución de Weah. En los pocos minutos que estuvo en cancha, el defensor canalero cumplió en labores defensivas, aunque el equipo no logró sostener la ventaja.

Para Murillo, la semana ha sido especialmente complicada, ya que es evidente que perdió su puesto de titular, sumado a la reciente eliminación de la UEFA Champions League, un golpe duro tanto a nivel colectivo como individual para el futbolista panameño.

El conjunto marsellés venía de quedar fuera de la Champions League tras caer goleado ante el Brujas en la última jornada de la fase de liga, y este nuevo tropiezo vuelve a poner en duda la continuidad del técnico Roberto De Zerbi, quien incluso no dirigió el entrenamiento del jueves, aumentando la incertidumbre en el entorno del club.

En el desarrollo del partido, Greenwood abrió el marcador al minuto 18 desde el punto penal, mientras que Aubameyang amplió la ventaja al 53′. Sin embargo, el París FC reaccionó en el tramo final y descontó al 82′, antes de que un grave error de Gerónimo Rulli, tras una mala salida que provocó un penal, sentenciara el 2-2 definitivo que dejó al Marsella con sabor amargo.

