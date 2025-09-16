“Dos meses sin jugar”: Thomas Christiansen recibe malas noticias desde Europa en el momento más crítico para Panamá

Panamá atraviesa un momento crítico en las Eliminatorias al Mundial 2026. Solo pudo cosechar dos puntos, resultados que lo mantienen lejos del aquel lugar de clasificación directa que se creía que iba a ubicar. Tendrá que pelear lo que resta.

La Canalera igualó sin goles en su visita a Surinam y 1-1 cuando le tocó recibir a su par de Guatemala. El cuadro surinamés lidera el Grupo A, El Salvador está de escolta, para que panameños y guatemaltecos cierren la nómina, en ese orden.

Thomas Christiansen analiza cada movimiento de cara a la ventana que se jugará en octubre. En medio de algunos movimientos que podría realizar, malas noticias llegaron desde Europa. Estas tienen como protagonista al jugador Víctor Griffith.

Griffith atraviesa un momento futbolístico de muy bajo nivel, y parece que no va a ser tenido en cuenta por su entrenador. La convocatoria a la Copa Oro 2025 fue un quiebre en su relación con el futbolista. La situación es muy poco alentadora.

Panamá sufre: Víctor Griffith da malas noticias a Thomas Christiansen desde Europa

Thomas Christiansen podía llegar a tenerlo como recambio, pero Víctor Griffith va para tres meses sin jugar. Así, además, estaría fuera de Panamá. El periodista Gino Lasso lo confirmó a través de su última aparición durante El Marcador TV.

“Personas allegadas al jugador me comentan que el panameño tiene dos meses sin jugar con su club en Escocia. El último partido, si no me equivoco, fue justo después de la Copa Oro y no era un partido de temporada, sino de preparación”, explicó.

“Estuvo en la banca, aunque no lo han puesto. Se sabe que Griffith sigue en el club porque lo vemos en los entrenamientos con el equipo. Parece que el técnico no está feliz con el nivel o la forma física del jugador por eso no tiene minutos”, continuó.

“Lastimosamente, este problema complica a Griffith porque pierde la chance de estar con la Selección y, a su vez, de jugar y tener minutos con su club. No dio declaraciones, pero esto pasó después de que lo convocaran a Copa Oro“, cerró.

