¡Alarma en Panamá! Thomas Christiansen conoce que uno de sus legionarios está lesionado

La Selección de Panamá recibió un duro golpe en la antesala de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf, luego de confirmarse la lesión de Carlos Harvey, mediocampista que es una de las piezas importantes para el esquema del entrenador Thomas Christiansen. La noticia enciende las alarmas de cara a los compromisos frente a El Salvador y Surinam en la próxima Fecha FIFA de octubre.

El cuerpo técnico encabezado por Christiansen se mantiene en constante seguimiento del estado físico de sus futbolistas, pero las noticias que llegaron sobre Harvey no fueron alentadoras. El estratega danés espera que la evolución sea favorable y que el jugador pueda estar disponible para los encuentros que se avecinan.

Fue el medio Minnesota New el que informó que Harvey no fue convocado para el partido de la MLS de este fin de semana contra Austin, debido a una molestia en la rodilla. Esta situación obligó al club a dejarlo fuera de la lista, encendiendo las dudas sobre su disponibilidad en los próximos compromisos internacionales.

Hasta el momento, el Minnesota United, equipo en el que milita el panameño, no ha dado mayores detalles sobre la gravedad de la lesión. Sin embargo, se espera que en los próximos días se conozca un diagnóstico más claro que permita a Christiansen tomar decisiones sobre la convocatoria final.

Panamá a la espera del estado de Carlos Harvey

La situación es especialmente delicada para Panamá, que necesita contar con todas sus figuras tras un arranque complicado en la eliminatoria, donde apenas consiguió empates en sus partidos frente a Surinam y Guatemala. Por ello, la baja de un jugador como Harvey sería un golpe significativo en sus aspiraciones de mejorar su rendimiento.

Con la presión de obtener victorias en los próximos compromisos, la selección panameña cruza los dedos para que la lesión de Carlos Harvey no sea de gravedad y pueda sumarse al grupo en la Fecha FIFA de octubre. Mientras tanto, Thomas Christiansen y su cuerpo técnico deberán evaluar alternativas para no resentir su ausencia en partidos decisivos.