Tiene 30 años, jugó la Copa Oro con Panamá y ahora sorprendió a todos al fichar por un exótico equipo

Un fichaje de última hora tomó por sorpresa al fútbol panameño, que se encuentra en la antesala de la novena jornada del Torneo Apertura 2025. Y lo protagoniza uno de los tantos jugadores que tuvo su oportunidad en la Selección de Panamá durante la era Thomas Christiansen.

Tauro FC se queda sin su capitán

Según informó el periodista Ricardo Icaza, Jan Carlos Vargas se marcha de Tauro FC en pleno campeonato. De hecho, ya “viajó rumbo a Irak para hacer los exámenes pertinentes y reportase con su nuevo club”, el cual no fue revelado.

El central de 30 años dejó el país el fin de semana, luego de la derrota 3-1 en casa ante Veraguas United que tiene a los Albinegros en el cuarto lugar de la Conferencia Este, con 11 puntos, y fuera de la zona de playoffs por diferencia de gol.

Sin duda, se trata de una baja sensible para Tauro —el club en el que debutó como profesional y con el cual ganó cinco títulos nacionales—. El espigado zaguero de 1,85 metros fue titular en las primeras ocho fechas, disputando la totalidad de los minutos.

No es la primera vez que Vargas recala en una liga exótica. A mediados del año pasado, fichó por el Semen Pandang FC de la máxima categoría de Indonesia. Su tercer equipo en el extranjero, ya que también pasó por Deportivo Táchira de Venezuela y Unión Deportiva Melilla de España.

Jan Vargas en acción durante el fogueo que Panamá empató 1-1 con Gales en el Cardiff City Stadium. (Foto: Getty)

A sus actuaciones en el plano internacional se suman los once partidos que jugó con la Selección de Panamá. La única vez que lo convocó Christiansen fue para el amistoso que terminó en triunfo 2-1 sobre Bolivia, el pasado 27 de agosto de 2023. También disputó la Copa Oro y la Copa Centroamericana en 2017.