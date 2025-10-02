Panamá Sub-20 vs. Corea del Sur: ¿A qué hora y dónde ver el partido por el boleto a octavos de final? Mundial de Chile 2025

El duelo entre Panamá Sub-20 y Corea del Sur Sub-20 se presenta como un choque decisivo dentro del Grupo B del Mundial. Ambos equipos llegan con la necesidad de ganar: los canaleros aún mantienen una ligera esperanza de clasificación, mientras que los surcoreanos buscan evitar despedirse del torneo sin sumar puntos.

Un detalle importante a resaltar es que en este Mundial Sub-20 los cuatro mejores equipos de la fase de grupo avanzan directamente a los octavos de final. Por eso, cada punto en disputa resulta vital para las selecciones, ya que incluso una mínima diferencia en la tabla puede marcar quién sigue en carrera y quién queda fuera de la competencia.

¿Cuándo juega la Selección de Panamá vs. Corea del Sur por el Mundial Sub-20?

Panamá se enfrentará a Corea del Sur el viernes 03 de octubre, a las 2:00 p.m. hora de Centroamérica. El duelo tendrá lugar en el Estadio Elías Figueroa Brander.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Panamá Sub-20 vs. Corea del Sur?

El juego, correspondiente a la tercera jornada del Mundial Sub-20, se podrá ver en Panamá a través de RPC, TVMAX y Tigo Sports (canal 1370 HD y 500 One TV).

Cómo llega la Selección de Panamá

La selección panameña ha sumado apenas un punto en dos partidos, lo que la deja en la tercera posición del grupo. Su empate inicial le dio algo de aire, pero la derrota en la segunda jornada los complica bastante de cara a la clasificación.

Panamá necesita con urgencia sumar una victoria en el próximo duelo para no depender de otros resultados y mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

Cómo llega la Selección de Corea del Sur

Mientras que el panorama para Corea del Sur es aún más complejo, ya que se encuentra en el último lugar con cero unidades tras dos derrotas consecutivas. Su defensa ha mostrado fragilidad y el equipo no ha logrado imponer su ritmo en el torneo.

La única posibilidad que les queda es ganar en la última fecha y esperar una combinación favorable de resultados, aunque su situación es la más complicada del grupo.