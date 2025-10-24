Panamá sorprende al dar golpe de autoridad a Costa Rica antes de las Eliminatorias Mundialistas

La Selección de Panamá Sub-20 dio una exhibición de fuerza y eficacia al imponerse 3-0 a Costa Rica en la segunda jornada del fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos 2025, encuentro disputado en el Estadio Cementos Progreso de la ciudad de Guatemala. Con esta victoria, los canaleros aseguraron su pase a las semifinales y confirmaron su condición de favoritos al título regional.

El primer tanto llegó cerca de la media hora de juego, cuando Josué Vergara aprovechó un rebote dentro del área para rematar con precisión al ángulo superior izquierdo del arquero tico. El gol dio confianza a los dirigidos por el cuerpo técnico panameño, que dominaron el ritmo del partido con orden y buena circulación del balón.

En la segunda mitad, Panamá amplió la ventaja tras un error defensivo de los costarricenses. Un balón largo de Ángel Díaz generó desconcierto en el fondo tico, lo que permitió a Vergara recuperar la pelota y asistir a Héctor Ríos, quien con gran técnica superó a un defensor y definió con frialdad ante la salida del guardameta.

El tercer gol llegó en los minutos finales, en una jugada que mostró la contundencia del ataque canalero. Ángel Díaz se escapó por la banda derecha y envió un pase atrás para Ríos, que recortó a su marcador y selló la goleada con un potente disparo al fondo del arco, completando así su doblete.

Panamá va por la medalla de oro

Con este triunfo, Panamá Sub-20 se clasificó a las semifinales, donde enfrentará el domingo 26 al segundo lugar del Grupo A, que podría ser Guatemala, El Salvador o Nicaragua, en un partido programado para las 4:30 p.m. en el mismo escenario.

Los equipos que caigan en semifinales disputarán la medalla de bronce el martes 28 de octubre a las 11:00 a.m., mientras que los ganadores jugarán por la medalla de oro a las 2:00 p.m. Panamá, que mostró solidez en todas sus líneas, buscará mantener su paso arrollador y colgarse una presea que confirmaría su poderío en la región.