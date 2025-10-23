“No juega más”: a Thomas Christiansen le surge un problema sin solución en Panamá para los partidos con Guatemala y El Salvador

Panamá se jugará todo en la próxima ventana de Eliminatorias al Mundial 2026, con la presión de no llegar como claro favorito de su agrupación. La ilusión de los aficionados está al 100%, así como también la concentración de toda la plantilla.

Surinam ocupa el primer lugar. En tanto, La Canalera hace las veces de escolta y el tercer puesto es para Guatemala. El Salvador quedó al cierre del cuarteto y no parece ser favorita a la clasificación directa. Ni siquiera para su director técnico.

Thomas Christiansen trata de que todos los detalles estén en línea, en especial sus futbolistas. Por eso mismo, analiza el rendimiento y las posibilidades de cada uno de ellos. Desde Venezuela, le llegaron muy malas noticias para noviembre.

Thomas Christiansen apunta a reforzar la plantilla: Omar Browne llegaría sin minutos

Según informó el periodista José Ángel Rodríguez, Thomas Christiansen está muy preocupado por la actualidad de Omar Browne. El director técnico estuvo conforme con su rendimiento, pero sabe que la falta de minutos le saldrá cara.

“Estudiantes de Mérida no se clasifica. El equipo de Browne no va a pelear por el título en Venezuela, porque terminó undécimo. Están los primeros ocho equipos en pelea por el título. Todos los panameños, casi, están peleando por el título en Venezuela pero, lastimosamente, Estudiantes de Mérida no se metió en eso”, dijo.

“En el caso de Browne, no va a jugar en lo que queda del año. Si bien a Thomas Christiansen le gustó lo que hizo en el mes de octubre y quiere convocarlo, no va a tener ritmo de juego. Más allá de que esté entrenando con Plaza Amador, no va a tener más juegos en lo que resta del año. Es la incertidumbre del míster”, sentenció.

Eliminatorias al Mundial 2026: partidos de Panamá en la tercera fase clasificatoria