Revés para Thomas Christiansen: el DT de Panamá se lleva de Guatemala la respuesta menos esperada para clasificarse el Mundial 2026

Panamá y Guatemala se jugarán todo para intentar clasificar a la próxima Copa del Mundo. Le queda una única ventana de dos fechas a esta parte del proceso, por lo que cada punto será vital para sus aspiraciones. Tendrán que dar el 100%.

Surinam lidera el Grupo A de Concacaf. La Canalera tiene la misma cantidad de puntos, pero está segunda por menor cantidad de goles a favor. La Bicolor se ubica en el tercer lugar, mientras que El Salvador le da cierre a este cuarteto.

Thomas Christiansen viajó hasta tierras chapinas para conocer el Estadio Manuel Felipe Carrera. Ahí mismo harán de locales los dirigidos por Luis Fernando Tena para el partido que se disputará el próximo 13 de noviembre. Será a todo o nada.

ver también Es oficial: Guatemala confirma la medida que golpea a Panamá para jugarse la clasificación al Mundial 2026 y Thomas Christiansen ya lo sabe

Panamá se enoja con Thomas Christiansen por su viaje a Guatemala camino al Mundial

Al viajar, Thomas Christiansen recibió una respuesta que no esperaba. Si bien la idea de la delegación era conocer un recinto en el cual nunca habían jugado sus dirigidos, el hecho de que se los vea relajados causó revuelo entre la fanaticada.

Tweet placeholder

El sitio Deportes RPC destacó las imágenes de Christiansen y los integrantes del cuerpo técnico. Esta no fue bien recibida, y tuvo críticas varias de todos tipos. No se explican el recorrido, son pesimistas y hasta creen que el viaje no tiene sentido.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Panamá afrontará la última doble fecha de Eliminatorias al Mundial 2026 con la responsabilidad de visitar a Guatemala el 13 de noviembre, así como de recibir a El Salvador en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez para lograr el gran sueño.