El 11 de Herediano se desahogó después de que se consagre como el nuevo campeón de la Liga Promérica de Costa Rica.

El Club Sport Herediano acaba de consagrarse como el nuevo campeón de Costa Rica. El Team se impuso por 3-2 en la final de Segunda Fase contra Saprissa y es el ganador del Clausura 2026. Los florenses alcanzaron su campeonato nacional número 32.

Uno de los grandes protagonistas en este título fue Luis Ronaldo Araya, quien participó en el primer gol de Herediano para igualar la serie en el Carlos Alvarado. El 11 de los rojiamarillos elaboró una gran jugada para asistir a Fuller, quien anotó el 2-2 parcial en el global.

En la previa de la final de vuelta, Araya había estado en el centro de las críticas por su contextura física. Recibió varios descalificativos acerca de su peso, algo que no le gustó de ninguna manera. Por eso, después de haberse consagrado campeón, se animó a responder estos comentarios.

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Luis Ronaldo Araya pide que se lo critique por lo que pasa en la cancha

“Es difícil, llevo 15 días muy duros de que se me ha criticado. Yo hablo aquí en la cancha, demostré que no necesito escuchar a esas personas que solo mandan mala vibra. Hoy demostramos que somos los mejores“, soltó Araya sobre sus primeras sensaciones.

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Además, mencionó que es un tema que le ha afectado a sus personas más cercanas: “A mí no me afecta, pero a mi familia sí. Que me critiquen en el terreno de juego; ya fuera de la cancha pueden preguntarle a quienes trabajan conmigo. Soy el primero en llegar y el último en irme“.

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Ahora con la estrella conseguida, Ronaldo Araya se siente más liberado para responder a las críticas que tanto le han golpeado a su familia. También influyó mucho que haya sido el jugador que quebró el resultado de la final de vuelta con una gran asistencia.

En síntesis

El club Herediano se consagró campeón del Clausura 2026 tras vencer 3-2 a Saprissa.

se consagró campeón del Clausura 2026 tras vencer 3-2 a Saprissa. El mediocampista Luis Ronaldo Araya asistió en el gol que igualó la serie para Herediano.

asistió en el gol que igualó la serie para Herediano. El futbolista Luis Ronaldo Araya respondió a las críticas sobre su peso tras el título.