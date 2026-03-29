Preocupación en Panamá: Thomas Christiansen recibe la noticia que no quería sobre la lesión de Luis Mejía

La Selección de Panamá igualó 1-1 ante Sudáfrica en un amistoso de la Fecha FIFA, un resultado que deja sensaciones negativas más allá del marcador, especialmente por la lesión de Luis “Manotas” Mejía.

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El equipo dirigido por Thomas Christiansen logró evitar la derrota, pero el foco se centró en lo ocurrido con su portero titular, quien venía firmando una actuación destacada hasta el momento en que tuvo que abandonar el campo.

Corría el minuto 40 cuando Mejía sintió una molestia que lo obligó a salir de cambio. La imagen fue impactante: el guardameta no pudo contener las lágrimas, reflejando la frustración tras su esperado regreso a las canchas.

El arquero volvía a jugar luego de nueve meses de inactividad, pero su retorno terminó siendo amargo, ya que la lesión no solo lo aparta de la selección, sino también de su club, el Nacional de Uruguay.

Preocupación en Panamá

Tras la evaluación médica, se confirmó que el portero sufre una lesión en el isquiotibial izquierdo, lo que lo mantendrá fuera de actividad aproximadamente un mes, obligándolo a regresar a Uruguay para iniciar su recuperación.

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Aunque su ausencia no compromete su presencia en la Copa del Mundo 2026, la situación genera inquietud en el entorno canalero, tomando en cuenta que faltan pocos días para la cita mundialista y que Mejía es uno de los referentes y legionarios más importantes del equipo.

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