Panamá llega a Europa: Thomas Christiansen recibió un impensado mensaje que no le gustará mientras se juega la clasificación al Mundial 2026

Panamá se encuentra en plena preparación para la segunda ventana de la tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026. Mientras mueve sus fichas para dejar atrás los resultados de los primeros dos partidos, algunas noticias llegan desde Europa.

Thomas Christiansen arribó a La Canalera a finales de julio del 2020, después de dirigir a varios clubes del mal llamado Viejo Continente. Después de ser asistente en Al-Jazira, fue director técnico en AEK Larnaca, APOEL FC, Leeds y Union SG.

Un compatriota suyo soltó una crítica, después de analizar cuestiones que vivió en su carrera como futbolista profesional. Si bien no castigó a Christiansen, fue contundente al decir que vivió una de sus peores experiencias bajo su mando.

Los años pasaron y la anécdota quedó como tal. Los protagonistas la recuerdan entre carcajadas, aunque puede que el mensaje final mucho no le agrade a quien hoy encabeza a la Selección Mayor Panameña. Habrá que esperar su respuesta.

Panamá en vilo por mensaje para Thomas Christiansen desde Europa: “fue la peor”

Andrea Orlandi coincidió con Thomas Christiansen en el APOEL de Chipre, con campañas que bien podrían considerarse positivas. Aún así, el futbolista sostuvo que recibió del danés la peor charla técnica y motivacional de toda su carrera.

“La peor de las charlas me la dio Thomas Christiansen, que ahora es seleccionador de Panamá. Yo no tengo nada en contra de Thomas, pero creo que nos jugábamos entrar en Champions League, nos puso un video motivacional. Era a cámara lenta, con un toro que embestía a una persona”, dijo.

Andrea Orlandi en Apoel: Thomas Christiansen era su entrenador, antes de arribar a Panamá.

“El tío va cayendo y, de repente, todos sus compañeros lo iban a proteger del toro, pero no había ningún peligro de que volviera. Duró como cinco minutos, fue muy lento, y habíamos captado antes ese mensaje de que somos un equipo, debíamos protegernos y tal. No nos clasificamos”, finalizó.