“El peor de los escenarios”: MisterChip le revela a Panamá el pronóstico que Thomas Christiansen no tenía en cuenta rumbo al Mundial 2026

Panamá sueña con la clasificación directa a la próxima Copa del Mundo. Después de imponerse a Guatemala en el Estadio Manuel Felipe Carrera, el equipo está cada vez más cerca del objetivo. No todos los resultados le fueron favorables.

Los dirigidos por Thomas Christiansen ganaron 3-2 en El Trébol, resultado con el que llegaron a nueve puntos. Como Surinam goleó a El Salvador por 4-0, creció su diferencia de gol y dificultó el camino canalero hacia la máxima competencia.

MisterChip dejó entrever un dato que le otorga un dejo de tranquilidad a toda la delegación panameña, aunque no es el ideal de los aficionados. Si bien ganar el partido restante no les firma el boleto, les asegura clasificarse para el repechaje.

MisterChip lo confirma: Thomas Christiansen está a una victoria del repechaje

“Si Panamá gana a El Salvador en la última jornada, pero no logra ser primera de grupo (ahora mismo tiene una peor diferencia de goles que Surinam), tiene 100% garantizado ser cabeza de serie en la repesca intercontinental”, posteó en su X.

El analista y estadígrafo español explicó que “aún en el peor de los escenarios, la selección canalera estaría a solo un partido de clasificar a la Copa del Mundo“, lo que genera cierta positividad en la plantilla para encarar el último de los cruces.

Los canaleros hacen las veces de escoltas en el Grupo A, liderado por el cuadro surinamés. Eliminada del proceso, la Selección de Guatemala ocupa el tercero de los lugares, mientras que El Salvador da cierre al cuarteto, también sin chances.

¿Cuándo vuelve a jugar Panamá por las Eliminatorias al Mundial 2026?

Panamá se enfrentará a El Salvador en la última jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026, el 18 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.