Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

El contundente mensaje de FIFA para Panamá luego de eliminar a Guatemala y acercarse al Mundial 2026

FIFA dejó un contundente mensaje para Panamá tras eliminar a Panamá.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
FIFA deja un mensaje para Panamá tras el triunfo ante Guatemala.
© rrssFIFA deja un mensaje para Panamá tras el triunfo ante Guatemala.

Panamá dejó a Guatemala sin chances de clasificar a la próxima Copa del Mundo y recibió un contundente mensaje por parte de la FIFA. Se llevó una victoria de su visita a tierras chapinas. Continúa con amplias posibilidades de ganarse el boleto.

Los canaleros hacen las veces de escoltas en el Grupo A, con los mismos puntos que el líder Surinam pero menor diferencia de gol. Sin posibilidades, La Bicolor ocupa el tercer puesto de la tabla. En tanto, El Salvador da cierre a este cuarteto.

Matemáticamente, si los dirigidos por Thomas Christiansen ganan el último de los partidos de la fase final, estarán en el repechaje. Eso, ante el peor panorama de estas Eliminatorias al Mundial 2026. Dependen del conjunto surinamés.

“Callar al público”: Thomas Christiansen es contundente con la hostilidad que ha tenido Panamá en Guatemala

ver también

“Callar al público”: Thomas Christiansen es contundente con la hostilidad que ha tenido Panamá en Guatemala

FIFA envía un mensaje que emociona a Thomas Christiansen en Eliminatorias al Mundial

“¡Panamá se impone ante Guatemala con el corazón en la mano!”, posteó la Federación Internacional a través de sus redes sociales oficiales. La fotografía lleva a Eric Davis y Adalberto Carrasquilla mientras entonan la canción patria.

Cecilio Waterman abrió y amplió la cuenta, mientras que José Fajardo sentenció el marcador cuando todo parecía terminar en empate. La rápida reacción de los dirigidos por Luis Fernando Tena llevó a una igualdad sorpresiva e inestable.

Errores defensivos y movimientos tácticos inapropiados llevaron a una serie de cuestionamientos para con Thomas Christiansen. Aún con el equipo en buena posición, los aficionados y analistas panameños apuntaron contra el entrenador.

Publicidad
Tweet placeholder

¿Cuándo vuelve a jugar Panamá por Eliminatorias al Mundial 2026?

Panamá recibirá a El Salvador por la sexta fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026 en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez el martes 18 de noviembre.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Panamá favorecido: Christiansen recibe la noticia que puede llevarlo al Mundial 2026
Panama

Panamá favorecido: Christiansen recibe la noticia que puede llevarlo al Mundial 2026

Fernando Palomo da la sentencia que nadie en Honduras se atrave a hacer sobre Reinaldo Rueda
Honduras

Fernando Palomo da la sentencia que nadie en Honduras se atrave a hacer sobre Reinaldo Rueda

Edrick Menjívar recibe el castigo que nunca esperó en Honduras y Costa Rica se abre la puerta del Mundial
Honduras

Edrick Menjívar recibe el castigo que nunca esperó en Honduras y Costa Rica se abre la puerta del Mundial

IA predice si Panamá, Honduras o Costa Rica se clasificarán al Mundial 2026
Concacaf

IA predice si Panamá, Honduras o Costa Rica se clasificarán al Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo