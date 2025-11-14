El contundente mensaje de FIFA para Panamá luego de eliminar a Guatemala y acercarse al Mundial 2026

Panamá dejó a Guatemala sin chances de clasificar a la próxima Copa del Mundo y recibió un contundente mensaje por parte de la FIFA. Se llevó una victoria de su visita a tierras chapinas. Continúa con amplias posibilidades de ganarse el boleto.

Los canaleros hacen las veces de escoltas en el Grupo A, con los mismos puntos que el líder Surinam pero menor diferencia de gol. Sin posibilidades, La Bicolor ocupa el tercer puesto de la tabla. En tanto, El Salvador da cierre a este cuarteto.

Matemáticamente, si los dirigidos por Thomas Christiansen ganan el último de los partidos de la fase final, estarán en el repechaje. Eso, ante el peor panorama de estas Eliminatorias al Mundial 2026. Dependen del conjunto surinamés.

FIFA envía un mensaje que emociona a Thomas Christiansen en Eliminatorias al Mundial

“¡Panamá se impone ante Guatemala con el corazón en la mano!”, posteó la Federación Internacional a través de sus redes sociales oficiales. La fotografía lleva a Eric Davis y Adalberto Carrasquilla mientras entonan la canción patria.

Cecilio Waterman abrió y amplió la cuenta, mientras que José Fajardo sentenció el marcador cuando todo parecía terminar en empate. La rápida reacción de los dirigidos por Luis Fernando Tena llevó a una igualdad sorpresiva e inestable.

Errores defensivos y movimientos tácticos inapropiados llevaron a una serie de cuestionamientos para con Thomas Christiansen. Aún con el equipo en buena posición, los aficionados y analistas panameños apuntaron contra el entrenador.

¿Cuándo vuelve a jugar Panamá por Eliminatorias al Mundial 2026?

Panamá recibirá a El Salvador por la sexta fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026 en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez el martes 18 de noviembre.