“Otro bando”: Bolillo Gómez advierte a Panamá con la sentencia que puede costarle caro a Thomas Christiansen rumbo al Mundial 2026

Panamá y El Salvador se enfrentarán por la última de las Eliminatorias al Mundial 2026. Los locales se jugarán todo, con la posibilidad de hacerse con el boleto de clasificación directa a la competencia. En tanto, los visitantes ya quedaron afuera.

El equipo canalero hace las veces de escolta en el Grupo A. Levantó los mismos puntos que el líder Surinam, pero cuenta con menor diferencia de gol. En tanto, Guatemala ocupa el tercer puesto del cuarteto al que pone su cierre La Selecta.

Hernán Darío Gómez fue muy bien recibido por los aficionados panameños, con el cariño inconmensurable que genera ser el primer entrenador en clasificarlos a una Copa del Mundo. El pueblo jamás olvidará aquella gesta histórica del 2018.

Bolillo Gómez advierte a Thomas Christiansen para las Eliminatorias al Mundial 2026

Bolillo dirigió a Panamá entre febrero del 2014 y julio del 2018. Fue por un total de 72 partidos, con un promedio ganador de 1,31 puntos por presentación. Eso lo llevó a clasificarse con el equipo para la disputa del Mundial de Rusia 2018.

Recibido como un prócer por romper lo que parecía un maleficio deportivo, el colombiano no solamente se refirió a ese logro, sino que también avisó en que lugar se encuentra ahora. Si bien se parará como un rival, jamás será enemigo.

“Me siento muy bien tratado, muy bien recibido a pesar de que estamos en el otro bando. Mi cariño y agradecimiento siempre para todos los panameños. El primero nunca se olvida”, sentenció el director técnico ante las cámaras de COS Panamá.

¿Cuándo vuelve a jugar Panamá por Eliminatorias al Mundial 2026?

Panamá recibirá a El Salvador por la sexta fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026 en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez el martes 18 de noviembre.