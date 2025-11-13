La Selección de El Salvador se quedó sin posibilidades de clasificar al Mundial 2026. Los dirigidos por Bolillo Gómez sufrieron una derrota muy dolorosa ante Surinam por 4-0 y sumaron la cuarta caída consecutiva en el Grupo A de las Eliminatorias.
La Selecta no pudo romper con la maldición que arrastra hace mucho tiempo. La última vez que pudo estar en una Copa del Mundo fue en 1982. Ni con la contratación del Bolillo Gómez logró hacerlo, quien había clasificado con diferentes selecciones en su trayectoria.
Para sumarle otra mala noticia a esta eliminación, el DT del seleccionado cuscatleco no podrá alcanzar una de las marcas más importantes que sólo uno lo ha logrado hasta el momento: clasificar a una Copa del Mundo con cuatro selecciones diferentes.
ver también
Entre Panamá, Guatemala y El Salvador: el streamer argentino La Cobra elige cuál selección quiere que clasifique al Mundial 2026
Bolillo Gómez se queda sin posibilidades de llegar a lo más alto
Bolillo Gómez logró el boleto al Mundial con Panamá en 2018, con Ecuador en 2002 y en 1998 lo hizo por primera vez con Colombia, su país natal. Tras quedar eliminado este jueves, seguirá en el segundo lugar por detrás de Vahid Halilhodžić.
El dato de MisterChip.
El entrenador bosnio se mantendrá como el único en la historia de los mundiales en clasificar con cuatro países distintos. Halilhodžić lo alcanzó con Costa de Marfil, Argelia, Japón y Marruecos.
Además del récord no conseguido por Bolillo Gómez, El Salvador sumó una de sus peores derrotas de su historia por las Eliminatorias Mundialistas. La mayor goleada en contra fue por 5-0 ante México en 1997 y Honduras en 2000. Ahora, consigue otra, pero por 4-0.