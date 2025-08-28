“Nunca he tenido problema”: Thomas Christiansen es contundente ante las críticas por la convocatoria de Panamá

El técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, explicó su decisión de convocar a Everardo Rose para los partidos de las Eliminatorias CONCACAF 2026 frente a Surinam y Guatemala. El entrenador hispano-danés destacó que el jugador de Plaza Amador se ganó la oportunidad gracias a su rendimiento en la LPF, dejando claro que confía en los talentos del fútbol local.

ver también “Siempre se habla de los que no están”: Thomas Christiansen es tajante por la ausencia de Azarías Londoño en la Selección de Panamá

“La elección de Rose yo creo que él mismo se la ha ganado con los partidos que ha mostrado con Plaza Amador, y la verdad que nunca he tenido problema en llamar a un jugador de la LPF”, señaló Christiansen en conferencia de prensa en la sede de la Federación Panameña de Fútbol (FPF).

El estratega de 52 años también mencionó que el momento actual del jugador es clave para aprovecharlo y darle rodaje en encuentros de alta exigencia. “En este momento que se encuentra, sería bueno aprovecharlo y verlo en acción”, afirmó el seleccionador, quien buscará sumar puntos importantes en esta doble fecha de septiembre.

Publicidad

Publicidad

Everardo Rose sobre Azarías Londoño

La convocatoria de Rose generó sorpresa, ya que muchos esperaban el llamado de Azarías Londoño, quien atraviesa un gran momento con la Universidad Católica de Ecuador. Tanto la prensa como los aficionados consideraban al atacante como la opción más lógica, pero Christiansen optó por dar un voto de confianza al futbolista del ámbito local.

Con esta decisión, Thomas Christiansen refuerza la idea de que ningún jugador tiene asegurado su lugar en la selección y que las convocatorias dependerán del rendimiento mostrado en sus clubes. El llamado de Everardo Rose representa un voto de confianza hacia el talento de la Liga Panameña de Fútbol, mientras que la ausencia de Londoño abre el debate sobre el futuro de la delantera canalera en el camino hacia el Mundial 2026.

Publicidad

ver también “Insólito”: Thomas Christiansen lo dejó afuera de la Selección y su mensaje deja sin palabras a Panamá antes de las Eliminatorias

El primer compromiso de Panamá será el jueves 4 de septiembre a las 6:30 pm contra Surinam, en el Estadio Franklin Essed. Posteriormente, la selección canalera volverá a casa para enfrentar a Guatemala el lunes 8 de septiembre a las 8:30 pm en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en un duelo clave para sus aspiraciones mundialistas.