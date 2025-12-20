Es tendencia:
Se formó en Saprissa, Alajuelense no pudo ficharlo por culpa de la FIFA y ahora se acerca a uno de los candidatos de Costa Rica

Una gran promesa del fútbol tico tiene todo listo para transformarse en nuevo fichaje de Liberia.

Machillo pierde a uno de los que le interesaba a la Liga.
La Liga Deportiva Alajuelense intentó fichar a un futbolista que se inició en las ligas menores del Deportivo Saprissa. A principios de este año, la Liga quiso contratarlo para que sea parte del CAR y luego pudiera dar el salto al primer equipo.

Sin embargo, la FIFA le dio la espalda, ya que una regla le prohibía el traspaso a Abner Hudson, extremo derecho de 20 años. La casa madre del fútbol mundial no permite que un jugador sea inscripto en más de dos equipos en la misma temporada.

El futbolista había sido parte de Guadalupe en el inicio de la temporada 2024/2025 y luego, en el mes de octubre, se marchó a Pérez Zeledón. Por este motivo, Alajuelense tuvo que desistir de su contratación en enero.

De igual manera, en la Liga dijeron al mismo tiempo que lo seguirían de cerca. “Sabemos que es un talento joven, con gran proyección, que tuvo un buen semestre. De aquí a junio pueden pasar muchas cosas, así que estaremos atentos a cualquier oportunidad que se presente”, había comentado el ex gerente deportivo Santamaría.

¿Dónde seguirá su carrera Abner Hudson?

Cuando parecía que en la campaña 2025/2026 la Liga volvería a buscarlo, Hudson finalmente se irá a otro equipo de la Liga Promérica. Está todo listo para que se convierta en nuevo fichaje de Liberia, uno de los grandes animadores en el Apertura 2025.

Según la información del periodista Kevin Jiménez, el equipo que dirige José Saturnino Cardozo está “en busca de cerrar todo próximamente” para llevarse a una de las grandes promesas que tiene Costa Rica.

