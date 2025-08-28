“Siempre se habla de los que no están”: Thomas Christiansen es tajante por la ausencia de Azarías Londoño en la Selección de Panamá

La Selección de Panamá presentó su lista de convocados para los compromisos de la Fecha FIFA de septiembre en la eliminatoria mundialista de la Concacaf, donde enfrentará a Surinam y a Guatemala. La gran sorpresa fue la ausencia de Azarías Londoño, delantero que atraviesa un gran momento con la Universidad Católica de Ecuador.

El técnico Thomas Christiansen fue cuestionado por la no inclusión del joven atacante, ya que muchos daban por seguro su llamado tras sus actuaciones en el fútbol ecuatoriano. Sin embargo, el seleccionador se inclinó por convocar a Everardo Rose, jugador de Plaza Amador, y no dudó en explicar los motivos de su decisión.

“Azarías merecía estar en este grupo, pero al final tengo que tomar una decisión. Siempre hablamos de los que no están, dándoles más importancia a los que no están y no a los que están”, expresó Christiansen en conferencia de prensa, dejando claro que respeta el rendimiento del atacante pero que optó por otras variantes.

El entrenador resaltó que la prioridad debe ser el trabajo colectivo y la unión del grupo, más allá de los nombres propios. “Debemos estar juntos, pelear por el mismo objetivo que es clasificar al Mundial. En septiembre son dos partidos, luego vendrán los de octubre y noviembre, cada uno tendrá tiempo para demostrar su calidad y ver si se les abre la puerta”, añadió el estratega danés-español.

Thomas Christiansen no descarta el regreso de Azarías Londoño

La ausencia de Londoño ha generado debate entre la afición panameña, que esperaba ver al delantero vestido de rojo tras su buena adaptación al balompié internacional. No obstante, Christiansen confía en que el plantel elegido pueda responder en estos dos duelos claves en el camino a la Copa del Mundo.

Con este panorama, el técnico dejó abierta la posibilidad de que Azarías Londoño pueda ser considerado en futuras convocatorias, dejando claro que todo dependerá de su rendimiento y del momento en que el equipo requiera sus condiciones ofensivas.