Municipal confirma noticia que le podría dar ventaja contra Antigua en la final del Apertura 2025

La ilusión roja se encendió con fuerza en cuestión de horas. Este día salieron a la venta los boletos para la final de vuelta del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala, y la respuesta de la afición de Municipal fue inmediata y contundente: todas las entradas se agotaron en menos de cinco horas, aun sin haberse disputado el partido de ida. Un respaldo masivo que confirma la fe absoluta del pueblo escarlata en cerrar el año con un nuevo título en casa.

El propio club confirmó la noticia a través de sus redes sociales, con un mensaje que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores. “En menos de 5 horas, nuestra afición agotó todos los boletos para la gran final. Gracias por estar siempre, por alentar y creer en cada paso. Nos vemos el próximo sábado”, publicó la institución, dejando en evidencia la conexión total entre equipo y grada en uno de los momentos más determinantes del torneo.

La expectativa no es menor, ya que Municipal va en busca de su título número 33, una cifra que lo reafirmaría como el club más ganador del fútbol guatemalteco. Enfrente estará nuevamente Antigua GFC, rival con el que ha construido una de las rivalidades más intensas de los últimos años y con el que disputará su quinta final de Liga Nacional.

Los antecedentes recientes inclinan la balanza a favor de los panzas verdes, que han ganado cuatro de las cinco finales disputadas ante los rojos. La historia comenzó a marcarse desde el Apertura 2016, con una dramática definición por penales a favor de Antigua, seguida por otro título colonial en el Apertura 2017. Municipal logró romper la racha en el Apertura 2019, pero Antigua volvió a golpear en el Clausura 2025, con un 2-1 en El Trébol que aún duele en la memoria escarlata.

Ahora, el Apertura 2025 abre un nuevo capítulo cargado de tensión, historia y revancha. El partido de ida se disputará el domingo 21 de diciembre a las 19:00 horas en el estadio Pensativo, mientras que la gran definición será el sábado 27 de diciembre a las 20:00 horas en un Estadio El Trébol que lucirá completamente lleno.

Con los boletos agotados, la afición lista para empujar y una rivalidad que promete emociones al límite, la gran pregunta ya está sobre la mesa: ¿mantendrá Antigua GFC su dominio en finales o será Municipal quien rompa la tendencia y alcance la estrella 33 ante su gente? La respuesta comenzará a escribirse en la cancha, pero ya se vive con intensidad desde las gradas escarlatas.