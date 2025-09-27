“No sigue”: Ismael Díaz recibe la noticia que cambia su futuro en León

Ismael Díaz recibió la noticia que cambia su futuro en León. De ahora en más, su presente en la Liga MX no será igual. Un cambio bastante inesperado se realizó en la plantilla que integra, con la no continuidad en su puesto de una figura.

De común acuerdo con la comisión directiva, Eduardo Berizzo abandonó su lugar de director técnico del Club León. Lo hizo después de tres torneos al frente del equipo. La institución lo comunicó oficialmente a través de un mensaje emitido.

“En un acto de nobleza muy pocas veces visto en el futbol, Eduardo Berizzo nos ha compartido que su etapa como Director Técnico del Club León no sigue, con esta presentación de su renuncia aceptada por el Club, de común acuerdo”, publicó.

Ismael Díaz cambiará de entrenador en Club León: renunció Eduardo Berizzo

Eduardo Berizzo fue fundamental en la incorporación de Ismael Díaz, a quien dio como pedido tras su magnífica temporada en la Universidad Católica de Ecuador y la dirigencia logró contratar. El canalero llevó todos sus goles al club mexicano.

La decisión llegó tras la derrota del pasado viernes, misma que se dio por 2-0 con los Bravos de Ciudad Juárez. Dejó así un tendal de 15 victorias, 11 empates y 18 derrotas a lo largo de sus 44 partidos dirigidos desde el Torneo Apertura 2024.

Si bien su contrato terminaba al finalizar el pasado Torneo Clausura, la directiva lo renovó en la temporada baja del Torneo Apertura. Toto se mantuvo al mando hasta la jornada 11 del semestre. Dejó al equipo en el puesto 10 con 12 puntos.