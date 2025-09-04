No pasaba hace años: Ismael Díaz consigue lo que James Rodríguez no pudo en León y revoluciona la Liga MX

Ismael Díaz atraviesa un momento magnífico. Todo resultado parece jugar a favor suyo en lo que va del año, tanto a nivel doméstico como internacional. Luego de batir récords en la Copa Oro 2025, generó una enorme revolución en la Liga MX.

Panamá lo tiene como una de sus piezas elementales para la tercera fase de estas Eliminatorias al Mundial 2026. Mientras tanto, a poco tiempo de su arribo, León lo ve brillar en cada fecha. Por eso, se metió en el 11 ideal de la séptima jornada.

Díaz logró lo que ni siquiera el propio James Rodríguez pudo con su llegada a la institución. Después de marcarle un doblete a Querétaro en la goleada por 3-0, acumuló goles en tres partidos consecutivos. Desde 2023 no se veía en el club.

“Nuestro 11 panameño está en el 11 Ideal de la Liga MX gracias a su doblete en la J7. ¡Enhorabuena, Canalero!”, celebró La Fiera con un posteo a través de su cuenta oficial de X. De esos tres encuentros, sacaron dos triunfos y un empate.

Ismael Díaz y Édgar Yoel Bárcenas “pelean” por la 10 de Panamá para Eliminatorias

Recientemente, Ismael Díaz recibió el trofeo respectivo al goleador de la Copa Oro 2025. Esto se dio durante una cena de la plantilla, con la participación del capitán Aníbal Godoy. Y el homenaje llegó con la definición categórica del grupo.

“Oh, el 10”, cantaron todos sus compañeros mientras Díaz, que lució ese dorsal en el último torneo, recibía el premio. En esa misma escena, obvio, estaba Édgar Yoel Bárcenas, quien se ausentó de la Copa Oro. Históricamente llevó el número.

Ahora, Bárcenas vivió como gran parte del plantel reconoció al delantero del León como dueño del icónico estampado, más allá de que aún no exista ningún tipo de confirmación oficial respecto de quién vaya a llevarla sobre sus espaldas.

