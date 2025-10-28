Es tendencia:
Golpe inesperado: Ismael Díaz recibe un duro revés antes de jugarse la clasificación al Mundial 2026 con Panamá

El atacante canalero atraviesa momentos de incertidumbre y malas noticias.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Ismael Díaz recibe un duro revés antes de jugárselo todo con Panamá.
© RRSSIsmael Díaz recibe un duro revés antes de jugárselo todo con Panamá.

Ismael Díaz sufrió un revés inesperado justo antes de jugarse la clasificación a la próxima Copa del Mundo con Panamá. Necesita llegar a la última ventana de la mejor manera, pero el panorama comenzó a ponerse hostil para este futbolista.

James Rodríguez, uno de sus mayores socios en el Club León, no continuará en la institución. Esto se debe a una decisión unilateral de la directiva. No quieren renovarle el contrato que vencerá con la finalización del Torneo Apertura 2025.

Además, el Grupo Pachuca atraviesa un delicado momento. En las últimas horas se dio a conocer que las autoridades mexicanas giraron una orden de detención contra Jesús Martínez Patiño, quien encabeza a esta orden de tipo económico.

Ismael Díaz sufre antes de las Eliminatorias con Panamá: James Rodríguez está fuera del Club León

James Rodríguez llegó al Club León en enero como una de las contrataciones de mayor explosión en la historia del fútbol mexicano. Concluirá su estadía con los dos partidos próximos, la visita al América y el cruce con Puebla en el Nou Camp.

Fue poco menos de un año vestido de verde. Desde el 18 de enero hasta la fecha, James disputó un total de 32 partidos. En esos 2385 minutos, consiguió marcar cinco goles y dio ocho asistencias. Jugó por campeonato local y la Leagues Cup.

Mientras Rodríguez estuvo en la institución, León ganó 12 de esos 32 partidos, lo que representa un porcentaje de efectividad del 37%. Cabe destacar que el fichaje se hizo con la intención de participar del Mundial de Clubes, lo que no sucedió.

La venta obligada del León, otro drama para Ismael Díaz cerca de las Eliminatorias

Un juez de control de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión contra Jesús Martínez Patiño, presidente del Grupo Pachuca. El hombre está acusado de desobediencia de particulares agravada. Toda la institución se encuentra en vilo.

Esto se debe al incumplimiento en dos ocasiones de la orden de presentación en la que se llevaría a cabo la audiencia inicial para formular la imputación que está en su contra. No se presentaron, ni dieron justificación válida sobre su ausencia.

Eliminatorias al Mundial 2026: próximos partidos de Panamá en la Concacaf

  • Visita vs. Guatemala, 13 de noviembre.
  • Local vs. El Salvador, 18 de noviembre.

