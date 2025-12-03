El mensaje del Pescado Ruiz que sorprende a todos en Guatemala y no sienta bien en los aficionados de Municipal

A pocas horas de que el balón ruede en el duelo decisivo de la Copa Centroamericana 2025, la ilusión en torno a Xelajú MC ha alcanzado niveles históricos. El conjunto dirigido por Amarini Villatoro buscará esta noche su primer título internacional, un anhelo largamente perseguido por la institución y su afición. El rival en turno, la Liga Deportiva Alajuelense, llega con la misma ambición, lo que anticipa un choque vibrante en tierras costarricenses.

La expectativa se ha desbordado no solo en Guatemala, sino también fuera de sus fronteras. Prueba de ello es el respaldo de una figura legendaria: Carlos Humberto Ruiz. El exdelantero de la Selección Nacional expresó públicamente su apoyo hacia los superchivos, demostrando que el sueño de ver campeón a Xela ha unido a referentes históricos del fútbol chapín.

Ruiz, conocido mundialmente como “El Pescado”, utilizó sus redes sociales para publicar un mensaje breve pero contundente: “Luna de Xelajú”, acompañado de la imagen del escudo del club quetzalteco. La publicación generó una ola inmediata de reacciones y se viralizó entre los aficionados, quienes agradecieron el respaldo de uno de los máximos ídolos del balompié guatemalteco.

El histórico goleador ha mostrado en los últimos meses un renovado interés por el fútbol nacional. Hace semanas se pronunció sobre la actuación de la Selección de Guatemala, y ahora volvió a involucrarse con el crucial partido de Xelajú MC, enviando un mensaje de motivación en uno de los momentos más importantes de la institución.

En lo deportivo, el panorama está completamente abierto. El marcador global se mantiene 1-1, luego del empate en el encuentro de ida. Esto obliga a Xela a ganar o al menos empatar 0-0 para levantar la copa, gracias al criterio de desempate. Cualquier igualdad con goles le daría el título a los manudos, por lo que la concentración defensiva y el manejo del partido serán claves para los guatemaltecos.

La ciudad de Quetzaltenango vive horas de tensión y esperanza. Miles de seguidores aguardan con fervor el pitazo final que podría convertir a Xelajú MC en campeón internacional, un logro que marcaría un antes y un después en la historia del club. Mientras tanto, el apoyo de leyendas como Ruiz alimenta la fe de una afición que sueña despierta con escribir una página dorada en el fútbol centroamericano.