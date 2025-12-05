La Selección de Panamá ya tiene rival para el primer partido del Mundial 2026. Los Canaleros enfrentarán a Ghana en el estreno de ambos por el Grupo L. Este se jugaría, a falta de la confirmación oficial, el miércoles 17 de junio en Dallas.

Ambos seleccionados serán los que partirán desde atrás teniendo en cuenta que en el grupo también están Inglaterra y Croacia. Estos últimos dos son equipos muy fuertes y tienen jugadores de jerarquía que se destacan en la élite del fútbol mundial.

Por este motivo, tanto Ghana como Panamá, en principio y apelando a la lógica, a pelear por el tercer puesto. Cabe aclarar que en esta Copa del Mundo clasificarán los ocho mejores terceros de la fase de grupos.

El que mandó un aviso a Thomas Christiansen en la previa del duelo de panameños contra ghaneses fue Asamoah Gyan, histórico jugador de Ghana que supo jugar en la Premier League y en la Serie A con diferentes equipos.

Asamoah habló en medio del sorteo como leyenda de Ghana.

El exdelantero de Ghana ya avisó que el conjunto africano irá con todo: “Es un grupo muy complicado. Todos en Ghana quieren que clasifiquemos, así que haremos todo lo posible para lograrlo. Somos optimistas“.

