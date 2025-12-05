Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mundial 2026

“Haremos todo”: Thomas Christiansen recibe la advertencia desde Ghana que preocupa a Panamá tras el sorteo del Mundial 2026

Ghana será el rival en el debut de Panamá por el Grupo L en el Mundial 2026

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El seleccionado africano ya palpita el Mundial.
© APEl seleccionado africano ya palpita el Mundial.

La Selección de Panamá ya tiene rival para el primer partido del Mundial 2026. Los Canaleros enfrentarán a Ghana en el estreno de ambos por el Grupo L. Este se jugaría, a falta de la confirmación oficial, el miércoles 17 de junio en Dallas.

Ambos seleccionados serán los que partirán desde atrás teniendo en cuenta que en el grupo también están Inglaterra y Croacia. Estos últimos dos son equipos muy fuertes y tienen jugadores de jerarquía que se destacan en la élite del fútbol mundial.

Por este motivo, tanto Ghana como Panamá, en principio y apelando a la lógica, a pelear por el tercer puesto. Cabe aclarar que en esta Copa del Mundo clasificarán los ocho mejores terceros de la fase de grupos.

La Inteligencia Artificial predice si Panamá podrá pasar de ronda con el grupo que le tocó para el Mundial 2026

ver también

La Inteligencia Artificial predice si Panamá podrá pasar de ronda con el grupo que le tocó para el Mundial 2026

El que mandó un aviso a Thomas Christiansen en la previa del duelo de panameños contra ghaneses fue Asamoah Gyan, histórico jugador de Ghana que supo jugar en la Premier League y en la Serie A con diferentes equipos.

Asamoah habló en medio del sorteo como leyenda de Ghana.

Asamoah habló en medio del sorteo como leyenda de Ghana.

El exdelantero de Ghana ya avisó que el conjunto africano irá con todo: “Es un grupo muy complicado. Todos en Ghana quieren que clasifiquemos, así que haremos todo lo posible para lograrlo. Somos optimistas“.

Publicidad

El fixture completo de Panamá en el Grupo L del Mundial 2026

  • Panamá vs. Ghana – 17 de junio
  • Panamá vs. Croacia – 23 de junio
  • Panamá vs. Inglaterra – 27 de junio

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
"La cara lo dice todo": el gesto de Christiansen al enterarse del grupo de Panamá
Mundial 2026

"La cara lo dice todo": el gesto de Christiansen al enterarse del grupo de Panamá

Concacaf toma partido por Panamá
Mundial 2026

Concacaf toma partido por Panamá

Campeón del mundo con Argentina en 2022 se acordó de Costa Rica durante el sorteo y avisó para el Mundial 2026: "Ojo con Panamá"
Mundial 2026

Campeón del mundo con Argentina en 2022 se acordó de Costa Rica durante el sorteo y avisó para el Mundial 2026: "Ojo con Panamá"

Marcel Hernández consiguió un aumento con su renovación
Costa Rica

Marcel Hernández consiguió un aumento con su renovación

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo