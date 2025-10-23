Entre Panamá, Guatemala y Surinam: Bolillo Gómez descarta a El Salvador al elegir a sus candidatos del Grupo A para clasificar al Mundial 2026

El Salvador vive un momento clave en las Eliminatorias al Mundial 2026, con la posibilidad todavía sobre la mesa de volver a la máxima cita tras más de 40 años de ausencia. El lugar en el que se encuentra no es favorable, pero la afición no pierde las esperanzas.

Surinam ocupa el primer puesto. En tanto, Panamá hace las veces de escolta y el tercer lugar es para Guatemala. Relegada, La Selecta quedó al cierre del cuarteto y no parece ser favorita a la clasificación directa. Ni siquiera para su entrenador.

“Favoritos ya hay tres”, contestó Hernán “Bolillo” Gómez a la pregunta que le hicieron desde Camino Al Vestuario. “Ellos son Surinam, Panamá y Guatemala, porque no dependen de nadie. Nosotros, por ejemplo, si sacáramos los seis puntos, igual dependeríamos de los otros resultados”.

“En El Salvador hace 43 años están en problemas, yo llevo seis meses. Es una forma de escudarse. En este fútbol también hay oposición. Cuando uno llega a dirigir la Selección, consigue 50 amigos y 50 enemigos. Estamos fuertes en el pensamiento desde que yo llegué”, aseguró.

ver también “Es un problema”: figura de El Salvador se queja de la incómoda situación a la que Bolillo Gómez lo expone antes de jugarse el boleto al Mundial 2026

Bolillo Gómez descarta a El Salvador entre sus candidatos para jugar el Mundial 2026

“Los favoritos son los que no dependen de nadie. Pasé por Guatemala, pero no vayan a olvidarse de que también pasé por Panamá… Igualmente, yo quiero que vaya El Salvador, todavía. Es que todavía lo soñamos con el Mundial“, continuó “Bolillo”.

“Cuando yo estuve aquí (en Guatemala), no alcancé a jugar ningún partido de Eliminatoria, no me tocó. Cuando estuve aquí, clasificamos a una Copa Oro, ahí pasamos a otra fase, y después tuve un partido amistoso contra Argentina que nos metieron seis. Me dio pena y me fui“, contó.

Publicidad

Publicidad

ver también Todo El Salvador indignado con la denuncia de un ídolo de Alianza por grave deuda salarial: “Vamos a ir a la Fesfut”

“Aquí se juega buen fútbol, en El Salvador también se juega bien al fútbol, o sea, son jugadores que tienen muy buena técnica. Lo que falta es creérsela un poquito más, creer que sí son buenos y que pueden lograr grandes cosas“, continuó el DT.

“Ha sido muy duro porque en los tres partidos que perdimos, futbolísticamente no estaban perdidos. Creamos opciones, pero no anotamos, y ahí está la diferencia. En estos torneos cortos, la que tengas, métela, si no, te quedas”, sentenció el técnico.

Publicidad

Eliminatorias al Mundial 2026: próximos partidos de El Salvador en el proceso

El Salvador visitará a Surinam el venidero 13 de noviembre, para darle apertura a la última ventana de las Eliminatorias al Mundial 2026. Cerrará su participación con el juego ante Panamá, también en condición de visitante, el 18 de ese mes.