“No me gustó”: Acaba de salir campeón con Plaza Amador y no tarda en enviarle un recadito a Thomas Christiansen

Everardo Rose no esconde su ambición y autocrítica tras su debut con la selección de Panamá. El delantero del Plaza Amador, reciente campeón del Clausura 2025 de la LPF, habló con franqueza luego de levantar el título con su club y aprovechó para enviar un mensaje directo al técnico Thomas Christiansen. Su estreno con la selección dejó sensaciones encontradas y el atacante no dudó en reconocerlo públicamente.

En septiembre, Rose fue llamado para la Fecha FIFA gracias a su destacado rendimiento en el Torneo Apertura 2025, donde su olfato goleador generó un fuerte clamor popular por verlo defender la camiseta panameña. Sin embargo, su debut ante Guatemala, duelo que terminó 1-1 en el estadio Rommel Fernández, fue breve: apenas cinco minutos sobre el terreno de juego. Esa escasa participación aún pesa en su mente.

Everardo Rose quiere su revancha con Panamá

“No me gustó mi debut, siento que puedo dar más”, confesó el atacante tras coronarse campeón con el Plaza Amador. Con evidente autocrítica, Rose reconoció que aquella primera experiencia no estuvo a la altura de sus aspiraciones. “Todavía tengo otra espinita con la selección… pero eso es tiempo al tiempo. Yo estoy tranquilo”, añadió, dejando claro que no renuncia a su sueño de consolidarse con el combinado canalero.

El delantero también expresó su gratitud tras un año deportivo intenso. “Maravilloso, estoy agradecido con Papá Dios”, dijo al reflexionar sobre el título obtenido y el camino recorrido. Para él, el campeonato con su club es solo un paso más en su crecimiento y una motivación adicional para seguir luchando por un lugar en la selección nacional.

A pesar de su buen momento, su participación con Panamá fue mínima. Contra Surinam no tuvo minutos y frente a Guatemala apenas pudo mostrarse en el tramo final del partido. Lo más doloroso para Rose fue quedar fuera del resto de los compromisos de la Eliminatoria Mundialista, lo que significó no formar parte del plantel que finalmente consiguió la histórica clasificación al Mundial 2026.

Con el título recién obtenido y la mirada puesta en el futuro, Everardo Rose espera que enero le abra una nueva oportunidad. Su mensaje es claro: tiene hambre, tiene nivel y quiere demostrarlo. El jugador del Plaza Amador confía en que su rendimiento en la liga y su mentalidad competitiva le permitan volver a vestir la camiseta de Panamá y, esta vez, dejar una huella más profunda.