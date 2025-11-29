No tiene miedo: Thomas Christiansen elige a las potencias que le gustaría enfrentar con Panamá en el Mundial 2026

La Selección de Panamá vive un momento histórico tras asegurar su clasificación al Mundial 2026, y su entrenador, Thomas Christiansen, no oculta el optimismo que rodea al equipo. El estratega, que ha llevado a La Roja a su segunda Copa del Mundo, aseguró que el combinado canalero cuenta con “lo necesario para competir”, reafirmando la confianza en el proyecto que ha consolidado desde su llegada en 2020.

Christiansen habló sobre el desafío que representa competir en una cita mundialista, pero también sobre el hambre de trascender que tiene el plantel. Su objetivo es claro: avanzar a la segunda fase del Mundial. En ese contexto, el técnico comentó entre risas la opinión de su esposa sobre un posible rival. “Mi esposa no quiere a España, pero yo sí. No nos queremos enfrentar a Lamine Yamal. Creo que sería bonito enfrentarse a España”, expresó.

El motivo por el que Thomas Christiansen quiere enfrentar a España

Sin embargo, el estratega también fue sincero respecto a las posibilidades del equipo en la fase de grupos. “Si queremos intentar pasar de grupo o hacer algo histórico, uno quiere jugar contra los rivales más débiles, no contra los mejores equipos del mundo, para tener alguna opción”, explicó. Aun así, reconoció que la experiencia de competir ante potencias sería inolvidable. “Es bonito poder decir que jugué un Mundial contra España”.

Christiansen también señaló la posibilidad de un duelo especial si el sorteo coloca a Dinamarca en el camino de Panamá. “España estaría en el bombo 1, nosotros en el tercero y Dinamarca entraría como repesca en el cuarto, así que sería un grupo muy duro con estos equipos”, afirmó, destacando el valor emocional que tendría para él enfrentar a la selección del país en el que nació.

El seleccionador panameño mantiene una postura equilibrada entre la ilusión y la realidad competitiva. Consciente de que el Mundial representa un escenario de máxima exigencia, reiteró que Panamá ha demostrado crecimiento, madurez y capacidad para competir contra selecciones de alto nivel, independientemente de los rivales que les depare el sorteo.

Panamá conocerá finalmente su destino el próximo viernes 5 de diciembre, cuando se realice el sorteo de la fase de grupos. Hasta entonces, Christiansen y su equipo continúan preparando un plan de trabajo que les permita llegar en las mejores condiciones a la cita mundialista, con la mira puesta en hacer historia para el país.

