Club Nacional de Football, donde milita el portero panameño Luis “Manotas” Mejía, se proclamó este domingo nuevo campeón uruguayo tras vencer 1-0 a Peñarol en un electrizante partido definido en el tiempo suplementario. El héroe de la jornada fue el nigeriano Osinachi Christian Ebere, autor del gol que selló la gloria tricolor en un Gran Parque Central colmado y vibrante.

Durante los 90 minutos reglamentarios, el encuentro estuvo marcado por una intensa disputa en el mediocampo, con más fricción que fútbol. Ninguno de los dos equipos logró romper el cero, obligando a que el título se decidiera en los 30 minutos adicionales. Fue allí donde Nacional hizo valer su oficio, su empuje y el respaldo de su gente.

A los 115 minutos, Ebere protagonizó la acción clave del partido: utilizó su potencia física para deshacerse de Emanuel Gularte y sacó un disparo fulminante al primer palo, imposible para el arquero chileno Brayan Cortés. Un gol que no solo rompió la paridad, sino que encendió la euforia en la afición tricolor.

Con el marcador en contra, Peñarol adelantó líneas en busca del empate, pero nunca estuvo realmente cerca de conseguirlo. Por el contrario, Nacional tuvo dos oportunidades claras para liquidar el duelo en contragolpes que Nicolás López no logró concretar, manteniendo el suspenso hasta el final.

El árbitro señaló el final a los 124 minutos, desatando una celebración monumental en las gradas y en el campo. El global quedó empatado 2-2, pero el triunfo en este decisivo encuentro bastó para que Nacional levantara un nuevo título doméstico y reforzara su hegemonía en el fútbol uruguayo.

Para Luis ‘Manotas’ Mejía, este campeonato representa un nuevo capítulo en su exitosa carrera con Nacional, donde continúa consolidándose como una verdadera leyenda tricolor. A pesar de su veteranía, sigue siendo una pieza clave y mantiene viva la competencia en la portería de la Selección de Panamá, donde disputa el puesto con Orlando Mosquera. Con este nivel, ambos guardametas se perfilan como opciones firmes para integrar la lista mundialista rumbo a la Copa del Mundo 2026.

