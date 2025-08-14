A la par de River y Palmeiras: Plaza Amador recibe la distinción internacional que shockea a Centroamérica

Plaza Amador recibió una distinción internacional con la que impactó a todos en Centroamérica. La misma ubicó al equipo a la altura de gigantes del tamaño de River Plate y Palmeiras. Ninguno de sus aficionados puede parar de celebrarlo.

Tras de golear a Alianza GFC en el Estadio Pensativo, los de El Chorrillo elevaron su invicto en Copa Centroamericana y se quedaron con la punta del Grupo A, a falta de dos jornadas para cerrar la fase inicial. La competencia está que arde.

Además, lideran la Liga Panameña de Fútbol con puntaje perfecto. Obtuvieron 12 puntos de 12 posibles, con cuatro victorias en cuatro partidos disputados. Este es un gran momento para El Equipo del Pueblo. Pelean para poder mantenerse ahí.

Entre buenos rendimientos y resultados favorables, un reconocimiento llegó a la casilla del conjunto panameño. Según el ranking establecido por el sitio 1x1FTBL, los dirigidos por Mario Méndez ingresaron al Top25 del continente americano.

Plaza Amador pisa igual de fuerte que River y Palmeiras: así está el ranking actual

1x1FTBL divide su conteo total en tres eslabones de 25 clubes cada uno. Inicia con los mejores, pasa a dar lugar a los de la fila, y cierra con los peores. Considera en este a clubes de América que hayan iniciado todas sus ligas hace más de 15 días.

Se tiene en cuenta el rendimiento colectivo de cada club, tanto a nivel local como internacional. Toma en cuenta las 10 ligas afiliadas a Conmebol, junto con las 7GL de Norte y Centroamérica. Los dinámicos movimientos se darán por resultados.

Plaza Amador está entre los mejores 25 clubes de toda América.

Plaza Amador merece estar entre los 25 integrantes del lugar de privilegio. Es el puntero absoluta de la Liga Panameña de Fútbol, donde se mantiene invicto y tiene puntaje perfecto. Lo mismo pasa en el Grupo A de Copa Centroamericana.

El Plaza se enfrentará a Sporting San Miguelito el sábado venidero por el torneo canalero, mientras que el martes deberá medir fuerzas con Managua por la ya mencionada competencia continental. Ambos cotejos serán en su propia casa.

