¡Lo celebra Panamá! Michael Amir Murillo logra el salto en Europa que tanto se esperaba

El defensor panameño Michael Amir Murillo fue protagonista absoluto en el triunfo del Olympique de Marsella por 1-2 en su visita al Estrasburgo, en duelo correspondiente a la Ligue 1 de Francia. El lateral derecho, de 29 años, disputó todo el encuentro en el Stade de la Meinau y terminó siendo determinante con el gol que selló la remontada en tiempo de reposición.

El partido inició cuesta arriba para los dirigidos por Roberto De Zerbi, ya que tras un primer tiempo dominado en posesión por el Marsella, los locales sorprendieron al inicio del complemento. Sobre el minuto 49, Abdoul Ouattara abrió el marcador para el Estrasburgo, encendiendo la ilusión de su afición.

Con el tanto en contra, el Marsella se volcó al ataque. La entrada de Mason Greenwood y Pierre-Emerick Aubameyang le dio mayor presencia ofensiva a los visitantes. Precisamente fue el delantero gabonés quien igualó las acciones al 78’, luego de aprovechar un rebote dentro del área para poner el 1-1.

El empuje marsellés no se detuvo y la recompensa llegó en el último suspiro. En el 90+1’, apareció Michael Amir Murillo en el área rival, demostrando su olfato ofensivo con una precisa definición de pierna izquierda que sentenció el triunfo por 1-2, desatando la euforia de los seguidores visitantes.

Panamá celebra el gol de Amir Murillo

Con esta victoria, el Olympique de Marsella alcanzó los 12 puntos en la clasificación y se mantiene en la cima de la Ligue 1 tras seis jornadas disputadas. El aporte del panameño no solo fortalece al club francés, sino que también representa una gran noticia para la Selección de Panamá de cara a los compromisos de la Eliminatoria Mundialista en la Fecha FIFA de octubre.

El gol de Murillo llega en un momento clave, especialmente después de las críticas que recibió tras sus discretas actuaciones frente a Surinam y Guatemala. Ahora, el lateral canalero se perfila con nuevo impulso, listo para convertirse nuevamente en un referente de la Marea Roja en el camino rumbo al Mundial 2026.