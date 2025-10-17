Lo que le faltaba a Thomas Christiansen: FIFA confirma otro revés mientras Panamá se está quedando afuera del Mundial 2026

Panamá se encuentra en un momento sumamente difícil de estas Eliminatorias al Mundial 2026. Pese a que no le faltan chances para lograr su boleto, las mismas no son las deseadas. Como si esto fuese poco, un nuevo revés acaba de llegarles.

FIFA actualizó su ranking oficial y llegó la debida notificación a las federaciones que se encuentran directamente asociadas. Entre estas mismas se encuentra la de los Canaleros, quienes descendieron en base a sus resultados negativos.

Los representantes de FEPAFUT pasaron del puesto 29 al 31, en base a lo que fue la actualización anterior de su conteo. Bajaron dos posiciones en el mundial, pero continúan como cuartos entre los centroamericanos que mejor se posicionaron.

Panamá no es la única: otras selecciones Concacaf sufren la dura sentencia de la FIFA

México continúa como el afiliado Concacaf mejor rankeado para la FIFA, ubicado en el puesto 14 del conteo. Estados Unidos y Canadá cierran el podio apartado, en los lugares 16 y 28, respectivamente. Continúa Panamá, estacionada como 31.

Guatemala subió tres puestos con lo que pudo avanzar desde el 98° lugar hasta el 95° dentro del conteo oficial. El Salvador corrió con una suerte opuesta. Eran los 90° y descendieron hasta el lugar 94. La injerencia de los resultados fue obvia.

En cuanto a las ubicaciones a nivel mundial, España continúa como líder después del último rearmado. Argentina subió un puesto hasta el segundo lugar de este ranking, lo que llevó a Francia a desplazarse hasta quedar como cierre de podio.