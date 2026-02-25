La decisión que tomará Panamá que lo pondrá al nivel de las mejores ligas del mundo

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) da un paso firme hacia la modernización al implementar el Football Video Support (FVS), sistema de asistencia arbitral aprobado por la FIFA como alternativa accesible al VAR tradicional. La información fue revelada por el periodista José Miguel Domínguez, conocido como Chepe Bomba, quien detalló que el proyecto ya forma parte de la planificación estratégica del ente liguero.

ver también Thomas Christiansen celebra el fichaje de dos jóvenes promesas en el futbol extranjero

Según fuentes cercanas a la LPF, la intención es que el FVS se convierta en una herramienta permanente, aplicable en todos los partidos durante todo el año y bajo un modelo económicamente sostenible. No se trata de una reacción ante polémicas arbitrales recientes, sino de una transformación estructural que busca fortalecer la credibilidad del torneo.

El sistema, también llamado “VAR low-cost”, permite revisar jugadas clave mediante una infraestructura más reducida que el VAR completo —generalmente entre cuatro y cinco cámaras, un monitor y un operador—. Esta tecnología ya ha sido utilizada en competiciones internacionales como mundiales juveniles femeninos, así como en ligas como la Serie C italiana y la Liga F de España.

Entre las acciones adelantadas por la LPF destacan reuniones técnicas con empresas internacionales especializadas, análisis de viabilidad tecnológica y presupuestaria, así como intercambio de buenas prácticas con ligas de referencia como la Bundesliga alemana y la Liga española. Además, se han evaluado aspectos logísticos e infraestructura en los estadios del país.

El proyecto es liderado por el Comité Ejecutivo de la LPF, encabezado por su presidente Jesús Moreno, quien ha impulsado un enfoque técnico y responsable para garantizar que la implementación sea sólida y sostenible. Aunque la inversión no es menor, desde la dirigencia recalcan que no es impagable y responde a una visión a largo plazo.

Publicidad

Publicidad

ver también Necesitó solo 4 palabras: Adalberto Carrasquilla disgustó a Panamá con lo que dijo sobre Pumas

Con esta iniciativa, la LPF busca elevar la justicia deportiva y fortalecer la credibilidad del campeonato, alineándose con las tendencias globales promovidas por la FIFA para democratizar el acceso a la tecnología arbitral. Panamá y Guatemala serán pioneros en la región con el uso del FVS, mientras que en Costa Rica ya se utiliza el VAR tradicional, marcando distintos caminos en la evolución arbitral centroamericana.