Si hablamos de goleadores centroamericanos, el nombre de Luis Matador Tejada entrará en la conversación. El delantero panameño sumó un sinfín de anotaciones en sus clubes y en selección nacional, siendo un atacante de época en la región.

Con una trayectoria inmensa, donde más destacó Tejada, fue en el Juan Aurich de la primera división de Perú, equipo en el que anotó más de 100 dianas. Aunque también logró otras distinciones a nivel individual, como máximo artillero de la Copa Oro 2005.

Al igual, en el 2008, se convirtió en el goleador del América de Cali de Colombia y subcampeón del torneo local. Mismo rendimiento que lo colocó en la mira de grandes clubes sudamericanos, como el Palmeiras y River Plate, según lo contado por él, en una entrevista con el podcast Flow La Música.

¿Luis Tejada estuvo cerca de jugar en River Plate y Palmeiras?

“El América de Cali me dice que me quedara para jugar la Copa Sudamericana, que el Palmeiras y el River Plate están preguntando por mí. Pero yo le tenía un gran aprecio a mi representante porque él me sacó cuando no era nadie y no le podía dar la espalda ahora”, expresó.

“Mi representante me dice que me fuera para Bogotá, a Millonarios, que hiciera goles y así me cotizara más. Yo le hice caso y Millonarios me compra por 3 años, pero el equipo estaba en problemas económicos y a veces demoraban en pagar el salario”, agregó el delantero.

“Yo le dije al directivo que me quería ir del club. Él me ofreció ir a Bélgica a hacer pruebas y le dije que no, ya yo tenía un nombre. Hacer pruebas era bajarme el nivel”, manifestó Tejada en su entrevista.

¿Cuántos goles marcó Luis Tejada en la Selección de Panamá?

Luis Tejada se posiciona como uno de los máximos goleadores de la Selección de Panamá junto a Blas Pérez. En total, cada uno suma 43 anotaciones con la camiseta de La Roja.