No cabe duda que el fallecimiento de Luis Matador Tejada se ha convertido en una de las noticias más difíciles y conmovedoras de la región centroamericana, en los últimos años. Desde el pasado domingo, día en que se confirmó su deceso, redes sociales y programas deportivos, han repasado distintos momentos de la carrera del ex-delantero panameño.

En vida, Tejada se enfrentó a grandes rivales, tanto en selección nacional, como en los clubes por los que militó. Durante su exitosa carrera, Matador logró disputar Copa Libertadores, Copa Mundial de la FIFA, Copa Sudamericana, Copa América Centenario, entre otros.

Y en una de esas oportunidades, cuando vestía la camiseta de Juan Aurich, se midió al Santos de Neymar: “No podemos pensar que Santos solo es Neymar. Para buscar que ganar en casa, no necesariamente tendremos que frenar o anular al atacante, sino a los once rivales, que son buenos”, manifestó Tejada en la previa del compromiso.

Aquel encuentro terminaría 3-1 a favor de los brasileños y el único tanto que marcó el equipo peruano, llegaría desde los pies de Luis Tejada, quien a los 14 minutos, puso el 0-1 que le daba la victoria momentánea a su onceno. Al igual, Neymar habría mostrado su acostumbrado buen juego, pese a no anotar ningún gol.

¿Neymar intercambió camisetas con Luis Tejada?

Sin embargo, no sería en ese duelo en el que Neymar y Tejada intercambiaron camisetas. Es que dos años más tarde, ambos futbolistas volvieron a coincidir dentro del terreno de juego, en un amistoso que tuvo la Selección de Panamá frente a la Selección de Brasil.

“Antes de que terminara el partido, todos estaban listos para pedirle la camiseta a Neymar, pero él (Neymar) dijo que quería dársela a Tejada porque ya lo había enfrentado en la Copa Libertadores”, contó Gabriel Gavilán Gómez, en el programa Somos La Sele, donde recordaban al goleador canalero.

¿Cómo terminó ese amistoso entre Panamá y Brasil?

En uno de los primeros partidos dirigidos por Hernán Bolillo Gómez, la Selección de Panamá se enfrentó a la Selección de Brasil, en un amistoso disputado en el Estadio de Goiás. El compromiso terminaría 4-0 a favor de los Cariocas, gracias a las anotaciones de Neymar, Daniel Alves, Hulk y Willian.

Así alinearon los equipos

Panamá: Óscar McFarlane; Nahil Carroll, Román Torres, Felipe Baloy, Adolfo Machado; Alberto Quintero, Amilcar Henríquez, Gabriel Gómez, Armando Cooper; Nicolás Muñoz, Luis Tejada.

Brasil: Júlio César; Marcelo, Dante, David Luiz, Dani Alves; Luiz Gustado, Ramires, Oscar, Hulk; Fred, Neymar.