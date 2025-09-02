Los propios compañeros de Ismael Díaz y Yoel Bárcenas ya decidieron: el dorsal número 10 de Panamá tiene dueño

Panamá ultima detalles para jugar la tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026. A plantilla completa, la concentración se encamina a los dos partidos que corresponden a septiembre y, mientras tanto, parece haberse dirimido una incógnita.

Ismael Díaz y Yoel Bárcenas son grandes futbolistas que pasan por momentos de una diferencia considerable. El primero es figura y goleador indiscutido. Mientras, el segundo regresó tras ocho meses de ausencia por una rotura de ligamentos.

Ambos representan a La Canalera en la Liga MX. Díaz se ganó su arribo a León con un magnífico primer semestre del año en Universidad Católica de Ecuador, así como Bárcenas va para tres temporadas en el primer equipo del Mazatlán FC.

No es lo único que estos jugadores comparten. La identificación con el 10 de la camiseta roja cae sobre ambos, por lo que se pensaba que podría ser punto de conflicto.

Ismael Díaz y Yoel Bárcenas “pelean” por la 10 camino al esperado Mundial 2026

Recientemente, Ismael Díaz recibió el trofeo respectivo al goleador de la Copa Oro 2025. Esto se dio durante una cena de la plantilla, con la participación del capitán Aníbal Godoy. Y el homenaje llegó con la definición categórica del grupo.

“Oh, el 10”, cantaron todos sus compañeros mientras Díaz, que lució ese dorsal en el último torneo, recibía el premio.

Panamá celebra el logro de Ismael Díaz, goleador de la Selección Nacional (rrss).

En esa misma escena, obviamente, estaba Édgar Yoel Bárcenas, quien se ausentó de la Copa Oro y ahora vivió cómo parte del plantel reconoce a Ismael como el dueño del icónico número más allá de que aún no haya ninguna confirmación oficial a respecto de quién la lucirá.

Eliminatorias al Mundial 2026: cuándo juega Panamá

Visita vs. Surinam, 4 de septiembre.

Local vs. Guatemala, 8 de septiembre.

Visita vs. El Salvador, 10 de octubre.

Local vs. Surinam, 14 de octubre.

Visita vs. Guatemala, 13 de noviembre.

Local vs. El Salvador, 18 de noviembre.

