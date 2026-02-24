“Queremos repetir”: Jeaustin Campos sorprende al revelar lo que buscará el Real España ante LAFC en Concachampions

Para Jeaustin Campos, el Real España jugó entre 60 y 70 minutos un gran partido ante LAFC en la ida por la fase eliminatoria de la Concachampions en el que los aurinegros sufrieron su peor derrota en su historia en torneos internacionales.

El estratega tico consideró que su equipo fue víctima del nerviosismo durante los primeros 20-25 minutos del encuentro, lo que aprovechó el club angelino para sentenciar la serie.

ver también “Hay luz verde”: Selección de Honduras ya tendría elegido su nuevo DT tras el no de Jesús Casas

Campos argumentó esa derrota a la falta de experiencia de su plantel en esa clase de torneos internacionales, pero tiene claro que en el Clausura 2026 de la Liga Nacional deben seguir siendo protagonistas.

En el torneo local, el Real España es líder indiscutido con 17 puntos tras siete partidos jugados. Jeaustin Campos aseguró que ya tiene en mente seguir defendiendo el primer lugar.

Las palabras de Jeaustin Campos

Lo que buscará ante LAFC

“Nuestra meta como equipo que ha venido evolucionando es repetir los últimos 60 o 70 minutos que tuvimos en el juego anterior, donde competimos. El equipo se repuso e hicimos buena performance, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Tuvimos capacidad de respuesta en el juego anterior, aunque el marcador ya estaba definido, no es fácil con un marcador así en contra y disputar el resto del juego y lo hicimos de buena manera”.

Víctimas de los nervios

“Siento que los primeros 20, 25 minutos fuimos presas del nerviosismo, es algo normal en un equipo que es relativamente joven, con inexperiencia en este tipo de partidos. Los números hablan que a pesar del bagaje del rival, pues dimos respuesta y es lo que esperamos. Mejorar con lo que hicimos en el partido anterior y nos quedamos con los 60 y 70 minutos en los que lo hicimos bien”.

Publicidad

Publicidad

La mejora futbolística

“Será un partido con un despliegue físico importante. Estamos dominando los juegos y siendo protagonistas en Liga Nacional y tocará seguir defendiendo el primer lugar apenas lleguemos. Futbolísticamente vamos por buen camino, siempre hay algo que mejorar, pero confiamos en la capacidad de los muchachos”.

Publicidad

ver también “Un gran proyecto”: DT de Dereck Moncada responde lo que todos querían saber en Honduras

El partido más complicado como entrenador

“Me tocó con la selección de Puerto Rico dirigir un partido contra España con Xavi, Iniesta… Yo creo que cada enfrentamiento, cada partido, siempre es enriquecedor y de todo se aprende, me dolió mucho el marcador, fue grosero, LAFC fue justo ganador. Pero nuestra meta es ir creciendo como equipo, con los muchachos, todos aprendemos, hay una brecha enorme entre el fútbol centroamericano y Norteamérica. Y hay dos cosas con las que no podemos competir, una es el proceso de los muchachos desde etapas tempranas, es abismal. Y los clubes se refuerzan con presupuestos enormes para traer figuras de talla mundial. La planilla que tienen es como en 70 años para Real España, no es casi el hecho de comparar, es de mejorar, aprender”.