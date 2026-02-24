“Es el indicado”: Michaell Chirinos deja recado a Francis Hernández sobre quién debe ser el nuevo entrenador de Honduras

Michaell Chirinos tiene a su favorito para que se convierta en el próximo entrenador de la Selección de Honduras y se trata de un viejo conocido para el plantel de Olimpia: Pedro Troglio.

El extremo aseguró que Troglio tiene la personalidad suficiente para manejar al futbolista hondureño debido a su recorrido con el club Melenudo con el que fue multicampeón.

“Conozco bien a Troglio, es el indicado porque te dice las cosas en la cara y es lo que nos hace falta, te saca sin necesidad de seas quién seas, jugués aquí o en Europa, tiene personalidad, te sabe llevar. Es un técnico que conoce bien la selección, no soy quién para decir eso, pero en lo personal me gustaría que fuera él”, dijo Chirinos en conferencia de prensa.

“Chiri” insistió que el argentino conoce las aptitudes y defectos del jugador hondureño, por lo que no le sería extraña la adaptación como seleccionador absoluto.

En ese sentido, el jugador aseguró que: “Cada quién elige cómo llevar la selección, yo digo el profe Troglio porque lo conozco y sé de su personalidad, cuando se enoja y cuando es feliz. Es el más indicado porque conoce al jugador hondureño”.

Crítica a la FFH

El 33 de Olimpia también fue crítico con la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) que recientemente anunció el encuentro amistoso ante Perú para el próximo 31 de marzo.

“Hay cosas que no entiendo, no soy quién para hablarlo de forma tan profunda, pero hay partidos y no tenes técnico, es algo muy complicado porque no sabemos quién va a dirigir, a quiénes va a convocar y quién hace la lista, no sabemos nada. Pero eso es parte de a quién le corresponde”, opinó.

Entre tanto, la FFH anunciará en los próximos días al nuevo entrenador de la Selección de Honduras y entre los candidatos está Pedro Troglio y el portugués Rui Jorge.