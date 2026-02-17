Seleccionado de Guatemala hace una fuerte denuncia que deja sin palabras a Luis Fernando Tena: “Nos tienen abandonados”

Deportivo Marquense atraviesa una grave crisis institucional que terminó impactando a nivel futbolístico. Apenas ganó uno de sus primeros seis partidos del Torneo Clausura 2026 y, producto de la mala campaña que hizo el semestre pasado, se complicó seriamente en la lucha por el no descenso, pues está último en la tabla acumulada con 27 puntos.

Es decir, si el certamen finalizara ahora mismo, el club de San Marcos bajaría a Primera División. El problema es que todavía quedan fechas por jugarse, en las que deberán sumar unidades sí o sí para sobrepasar a sus rivales directos: Mictlán (29) y Comunicaciones (30), y los futbolistas están profundamente desamparados por la directiva.

Seleccionado de Guatemala alza la voz por sus compañeros en Marquense

Uno de los referentes del plantel de Marquense es, sin duda, Carlos Estrada. El férreo zaguero de 28 años regresó al equipo a préstamo desde Municipal para ayudarlo en este difícil momento y se encontró con un escenario devastador: “Nosotros como jugadores estamos comprometidos con la institución, el cuerpo técnico también lo está; los únicos que no están comprometidos son los de la junta directiva. Nos están tratando como si fuéramos un equipo amateur“, denunció.

ver también Tomarán acciones legales: Marquense encontró a los responsables del virus que afectó a sus jugadores y esperan que se les aplique la ley

“Yo vine acá pensando ‘nueva directiva, nuevos aires, todo va a estar bien’. Pero no. ¿Cómo es posible que no tengamos medicina y que nosotros tengamos que ver cómo recaudar dinero para comprarla? No puede ser que un equipo profesional y con historia sea tratado así”, expuso en diálogo con Marquense Es Pasión.

La palabra de “Chava” tiene bastante peso, además, por tratarse de uno de los defensores de la Selección de Guatemala —fue convocado para la última ventana de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026—. Y por seguir en el radar del seleccionador Luis Fernando Tena, quien ciertamente se hizo o se hará eco de esta angustiante situación.

“Yo dejé en la capital comodidades, pero vine a mostrar compromiso. Sin embargo, los directivos nos tienen abandonados. Nadie se acerca a hablar con nosotros, a darnos información o tranquilidad. Se viene un partido importante el jueves contra Mixco y no nos han pagado. Personalmente, ni siquiera sé quiénes integran la junta; únicamente conozco a Dany Salazar (presidente)“, reveló Estrada.

Publicidad

Publicidad

Carlos Estrada explotó al hablar sobre la pesadilla que se vive en Marquense. (Foto: Juan Manuel Mijangos)

Por último, el ex Municipal manifestó: “Nos deben casi dos meses y medio. Ellos tienen que cumplir en lo administrativo y nosotros lo haremos en la cancha. Estamos seguros de que vamos a salvar esto, pero si nos siguen tratando así, sin acercarse al estadio y sin pagar… deberían ponerse las pilas. Y si no pueden, que renuncien y venga gente que sí tenga capacidad y compromiso con el pueblo de San Marcos”.