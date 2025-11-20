Todo Panamá emocionado: Kadir Barría vuelve a hacer historia en Botafogo y consigue lo que nadie pudo en el Brasileirao

Kadir Barría vive un presente soñado. No solamente convirtió sus primeros dos goles con el equipo mayor del Botafogo, sino que se consagró campeón con la Sub-20 de la institución. Es figura, goleador, y tiene aún más hambre de gloria.

Botafogo U-20 se consagró campeón del torneo carioca estatal. Lo hizo después de vencer a Vasco Da Gama en la final de vuelta. No contó con la presencia de Barría, quien estaba junto a la plantilla mayor. Se ilusionan todos en Panamá.

El Fogão se impuso a Sport Recife por 3-2, con dos goles de Kadir. Este resultado llevó al equipo hasta el quinto puesto del Brasileirao, liderado por Flamengo con 71 unidades. Su rival continúa como último de la tabla, casi condenado al abismo.

Kadir Barría logra lo que nadie pudo en el Brasileirão

Con 18 años, cuatro meses y un día, el atacante panameño se convirtió en el futbolista de origen extranjero más joven en anotar durante el Brasileirão, por encima del argentino Álvaro Montoro con 18 años, cuatro meses y 14 días.

En cuanto llegó a vestidores, luego de su magnífica presentación con el equipo de Botafogo, Kadir Barría no hizo más que tomar su teléfono celular para poder comunicarse con Igor Jesús, figura para la conquista de la Libertadores 2024.

“Cuando llegué a Brasil en 2024, Botafogo había ganado todo y lo admiraba profundamente. Antes de cada partido, veía un video suyo. Cómo controlaba el balón, cómo lo colocaba. Después del partido me llamó para felicitarme. Fue muy emotivo porque es mi ídolo”, comentó Barría a la prensa acerca de la llamada.

