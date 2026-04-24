Lo celebra Panamá: Edgar Yoel Bárcenas es reconocido en el futbol de México

El panameño Édgar Yoel Bárcenas volvió a ser determinante en la Liga MX, al brillar en la vibrante victoria de Mazatlán FC 4-3 sobre Toluca, en duelo correspondiente a la jornada 16 del Torneo Clausura. El extremo canalero fue pieza clave en un partido lleno de emociones, reafirmando su importancia en el esquema de los “Cañoneros”.

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El encuentro tuvo un arranque intenso, con opciones en ambos arcos. Mazatlán logró adelantarse justo antes del descanso, cuando al 45’+5 Everardo López marcó tras un tiro de esquina. Antes, al 33’, Luiz ‘Dudu’ Teodora había anotado, pero su gol fue anulado por fuera de lugar, en una primera mitad cargada de tensión.

Bárcenas en el once ideal de la jornada

En el complemento, el ritmo no bajó. Brian Rubio empató al 49’, pero Antonio Briseño devolvió la ventaja a Toluca al 54’ con un certero cabezazo. El partido cambió cuando el VAR intervino y Marcel Ruiz fue expulsado, dejando a los visitantes con un hombre menos en un momento clave.

Fue entonces cuando apareció el panameño Édgar Yoel Bárcenas, quien al 69’ ejecutó con precisión un penal, sancionado tras una mano de Mauricio Isais revisada en el VAR. El panameño no falló desde los once pasos y devolvió la igualdad, impulsando la reacción de su equipo en un cierre electrizante.

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Su actuación no pasó desapercibida. Gracias a su gol y su influencia en el juego, Bárcenas fue incluido en el once ideal de la jornada 16, un reconocimiento que confirma el gran momento que atraviesa en el fútbol mexicano.

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El extremo canalero parece haber dejado atrás las lesiones que frenaron su ritmo en meses anteriores, incluso marginándolo de la recta final de la eliminatoria mundialista con Panamá. Hoy, con confianza y protagonismo, Bárcenas recupera su mejor versión y se perfila nuevamente como un referente tanto en su club como en su selección.