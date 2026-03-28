“Ha sido duro”: El inesperado mensaje de Edgar Yoel Bárcenas tras volver a jugar con la Selección de Panamá

Édgar Yoel Bárcenas alcanzó una marca histórica al disputar su partido número 100 con la Selección de Panamá, siendo titular en el amistoso ante Sudáfrica, en un encuentro que marcó un momento especial en su carrera.

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El futbolista canalero, que debutó en 2014 bajo la dirección de Hernán “Bolillo” Gómez, ha construido una trayectoria sólida con la selección, registrando 9 goles y 11 asistencias, números que reflejan su importancia dentro del equipo nacional y quedó confirmado frente a Sudáfrica.

A lo largo de los años, Bárcenas se ha consolidado como un jugador polivalente, capaz de desempeñarse como carrilero o extremo, siendo una pieza clave en el esquema del técnico Thomas Christiansen.

Tras alcanzar este hito, el jugador compartió un emotivo mensaje en el que destacó el esfuerzo y sacrificio detrás de su recorrido con la selección.

El mensaje de Bárcenas

Es un día especial y estoy muy orgulloso de lo logrado hasta ahora con selección, que si ha sido duro? si, ha sido como ha tenido que ser y así lo acepto pero feliz y contento porque en mi cabeza solo está el haber entregado todo mi esfuerzo en cada uno de esos partidos.

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Como todo en la vida, a veces sale bien y otras veces no tan bien, pero lo importante es nunca caer, mostrar resiliencia en los momentos más difíciles y levantarse una y otra vez hasta que logres tus sueños… solo decir gracias compañeros, amigos, cuerpos técnico y cada una de las personas que he visto de staff durante el proceso”.

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Con este logro, Édgar Yoel Bárcenas no solo reafirma su estatus como uno de los referentes de Panamá, sino que también se perfila como un elemento fundamental de cara a la Copa del Mundo 2026, donde buscará seguir dejando huella con la camiseta nacional.