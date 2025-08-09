Las declaraciones de Adalberto Carrasquilla que ponen en duda su continuidad en Pumas

Pumas vive un presente ilusionante en el Apertura 2025 y gran parte de ello se debe al liderazgo de Adalberto “Coco” Carrasquilla en el mediocampo. El panameño se ha consolidado como uno de los mejores futbolistas de la Liga MX desde su llegada a ciudad universitaria, combinando técnica, visión y carácter para convertirse en pieza clave del esquema universitario.

Sin embargo, detrás de su compromiso con el club, Carrasquilla no esconde su ambición de volver a Europa. En una reciente entrevista con el portal Marca, el mediocampista dejó claro que, si se presenta la oportunidad y el destino es favorable, no descarta dejar el futbol mexicano para regresar al viejo continente, donde considera que puede dar un salto importante en su carrera.

El internacional panameño ya tuvo una experiencia europea con el Cartagena de España entre 2019 y 2021. Aunque su paso por el fútbol ibérico no fue tan exitoso como esperaba, esa etapa le sirvió de aprendizaje antes de emigrar al Houston Dynamo de la MLS y, más tarde, recalar en Pumas, donde ha alcanzado su mejor nivel.

Con apenas 26 años, Carrasquilla sabe que el tiempo juega a su favor. La cercanía del Mundial 2026 incrementa su motivación por mantenerse en la élite y, de ser posible, llegar a esa cita defendiendo los colores de un club europeo. No obstante, también reconoce que su presente en Pumas es inmejorable y que no tiene inconveniente en cumplir su contrato, que vence en diciembre de 2027.

Adalberto Carrasquilla confirma su futuro en Pumas

“Estoy feliz aquí y quiero seguir disfrutando del futbol. Ojalá, si más adelante se me dan las cosas, porque el club es consciente, podemos llegar a un acuerdo para que se dé. Si no, voy a estar aquí disfrutando. Toca seguir creciendo donde estamos y disfrutar del futbol”, señaló Carrasquilla, reafirmando su compromiso y tranquilidad con el equipo.

El mediocampista no solo aporta equilibrio y control en la mitad de la cancha, sino que también se ha convertido en un referente anímico para la plantilla. Su capacidad para leer el juego y marcar el ritmo del partido ha sido fundamental en el buen arranque del torneo para los auriazules.

De momento, Pumas disfruta del talento y la visión de su número 8, mientras los rumores de un posible regreso a Europa comienzan a rodear su nombre. Entre la ilusión universitaria y el sueño europeo, Adalberto Carrasquilla continúa escribiendo su historia, una que podría tener nuevos capítulos en escenarios internacionales.